Togo: L'Égypte célèbre la profondeur historique du Togo

Le Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) a été marqué, jeudi, par une intervention très remarquée de l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid.

Dans un discours empreint de poésie et d'émotion, le diplomate a décrit Aného comme « une ville qui murmure son histoire » et « une mémoire vivante posée entre l'océan et le lac ».

Évoquant ses premiers pas en Afrique de l'Ouest il y a plus de vingt ans, il a rappelé que « comprendre l'âme du Golfe de Guinée commence à Aného », saluant la profondeur culturelle et symbolique de cette ville historique.

Le diplomate a également établi un parallèle entre l'ouverture du FIHA et l'inauguration, le 1eᣴ novembre, du Grand Musée Égyptien, soulignant une « harmonie discrète » entre les héritages du Togo et de l'Égypte. Il a salué l'initiative du festival comme un pont entre les civilisations et un espace où « le passé et le présent dialoguent ».

Lors de son intervention, l'ambassadeur a annoncé des avancées majeures dans la coopération culturelle entre les deux pays :

la participation prochaine du Dr Wafaa Zeinhem, égyptologue au Ministère des Antiquités, pour une conférence à Aného ;

la préparation de l'envoi à Aného d'une réplique fidèle du sarcophage de Toutânkhamon, destinée au pavillon égyptien.

Le diplomate a également honoré la mémoire de deux figures africaines majeures, Boutros Boutros-Ghali et Edem Kodjo, unies par « la même vision d'un continent élevé par le dialogue et la dignité humaine ».

En conclusion, il a salué la vision du président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour la stabilité du pays, ainsi que l'engagement des autorités locales et des organisateurs du FIHA, avant de réaffirmer l'amitié et la coopération culturelle croissante entre l'Égypte et le Togo.