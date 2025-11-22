Afrique: Lomé mobilise la diaspora africaine pour accélérer la transformation économique

21 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La première Table ronde économique des diasporas africaines aura lieu du 9 au 12 décembre à Lomé.

Une rencontre qui réunira décideurs politiques, investisseurs, entrepreneurs et représentants des diasporas togolaise et africaine.

Portée par le ministère des Affaires étrangères, cette initiative vise à mobiliser la puissance financière, intellectuelle et entrepreneuriale des diasporas pour accélérer la transformation économique du Togo et du continent.

L'idée est d'attirer des investissements structurants, encourager l'innovation et renforcer la création d'emplois, dans un contexte de diversification économique et de recherche de résilience.

