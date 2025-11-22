Soudan: Le VP du CST rencontre le président érythréen

21 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Vice-président du Conseil souverain de transition, Malik Agar, a rencontré aujourd'hui le Président érythréen Isias Afwerki, et l'a informé des développements au Soudan, notamment sur le plan humanitaire et militaire, ainsi que de la position du Soudan vis-à-vis des initiatives internationales.

Agar a indiqué que la rencontre a également abordé les développements régionaux et internationaux, ainsi que les tentatives de s'approprier les ressources des pays africains, affirmant la disposition du Soudan à coopérer avec l'Érythrée et tous les pays de la région pour établir une stratégie de lutte contre le phénomène de l'« occupation douce » mené via des agents et des collaborateurs à l'intérieur même des pays africains.

Pour sa part, le Président érythréen a réaffirmé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple soudanais, soulignant que l'Érythrée accueille un grand nombre de Soudanais dans leur deuxième patrie, sans aucune condition.

À la fin de la visite, le Vice-président du Conseil souverain a rencontré la communauté soudanaise en Érythrée et les a informés de l'évolution de la situation au Soudan.

