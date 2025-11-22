Soudan: Wali de l'Ouest Darfour appelle à élargir les sanctions européennes contre les chefs de la milice FSR

21 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Wali de l'Ouest' Darfour- Gen. Bahr Al-Din Adam Karama, a salué les sanctions européennes contre Abdelrahim Daglo, estimant qu'elles reconnaissent les violations graves commises par la milice FSR.

Il a affirmé que Daglo dirige des groupes responsables d'incendies, de viols et de déplacements forcés, et a appelé à étendre les sanctions à tous les soutiens politiques, militaires et financiers de la FSR, en la classant comme milice terroriste.

Le Wali a conclu que le Soudan dépassera cette crise et que tous les responsables de crimes seront traduits en justice.

