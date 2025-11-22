Ethiopie: La sélection de l'Éthiopie pour accueillir la COP-32 confirme son engagement dans la lutte contre le changement climatique

Addis Ababa — Le choix de l'Éthiopie pour accueillir la COP-32 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques démontre l'engagement concret du pays à mettre en oeuvre ses politiques et stratégies en matière de changement climatique, a déclaré Adefris Worku, coordinateur du comité technique de l'initiative nationale éthiopienne Green Legacy Initiative (GLI).

M. Worku a souligné que les réalisations de la GLI jouent un rôle important dans la volonté du pays de mettre en place une économie verte et résiliente au changement climatique.

Lancée en 2019 à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Initiative éthiopienne pour un héritage vert a joué un rôle déterminant dans la protection de la sécurité environnementale et écologique à travers l'Éthiopie.

La candidature retenue de l'Éthiopie pour accueillir la COP-32 en 2027 fait suite au sommet de la COP-30 qui s'est tenu à Belém, au Brésil.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Adefris Worku a déclaré que la GLI avait déjà obtenu une reconnaissance internationale pour son impressionnant succès, avec plus de 48 milliards de plants plantés à ce jour.

Il a souligné que cette réalisation exceptionnelle avait été un facteur déterminant dans l'attribution de l'organisation du sommet des Nations unies sur le changement climatique COP-32.

M. Adefris a souligné l'immense valeur de l'organisation de la conférence, une plateforme cruciale où de nombreux chefs d'État, dirigeants d'institutions internationales et délégués se concerteront et prendront des décisions cruciales, comme une occasion unique pour l'Éthiopie de partager ses expériences et d'apprendre des autres.

Il a précisé que les pays candidats à l'organisation du sommet sur le climat sont examinés minutieusement pour évaluer leurs réalisations en matière de développement d'infrastructures durables et leur succès global dans la mise en place d'une économie verte.

Il a précisé que l'engagement fort de l'Éthiopie en faveur de sa campagne de plantation d'arbres et la mise en oeuvre rigoureuse de ses politiques et stratégies climatiques ont suscité un large soutien et des réactions favorables.

Il a en outre expliqué que l'expérience et la capacité avérées de l'Éthiopie à accueillir avec succès le Sommet africain sur le climat et d'autres forums internationaux de haut niveau ont été des facteurs déterminants dans la prise de décision.

Les initiatives de développement de l'Éthiopie, qui s'inscrivent dans le cadre de ses politiques et stratégies en faveur d'une économie verte visant à mettre en oeuvre l'accord de Paris, sont désormais considérées comme un modèle mondial.

Le GLI contribue également de manière significative à la croissance économique en protégeant l'écologie, en garantissant la sécurité alimentaire et en soutenant la création d'emplois.

Cette initiative est considérée comme essentielle pour atteindre l'objectif ultime de l'Éthiopie, qui consiste à mettre en place une économie verte résiliente au changement climatique et à établir une économie à zéro émission nette d'ici 2050.