Afrique de l'Est: L'Éthiopie souligne la nécessité de progresser dans la mise en oeuvre du protocole de l'IGAD sur la transhumance

Addis Ababa — L'Éthiopie reste pleinement engagée à faire progresser la mise en oeuvre du Protocole de l'IGAD sur la transhumance afin de relever de manière durable les défis auxquels sont confrontées les communautés pastorales de la région, a affirmé le ministre d'État à l'Agriculture, Efa Muleta Boru.

Lors de la réunion ministérielle de l'IGAD sur la transhumance et le développement de l'élevage qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba, les États membres de l'IGAD ont signé le premier communiqué ministériel sur la transhumance et le développement de l'élevage.

En ouvrant la réunion ministérielle, le ministre d'État a souligné la nécessité de progresser vers des solutions collectives, coordonnées et harmonisées au niveau régional, car les défis auxquels sont confrontées les communautés pastorales dépassent les frontières nationales.

« Les défis auxquels sont confrontées les communautés pastorales dépassent les frontières nationales. Nos solutions doivent donc être collectives, coordonnées et harmonisées au niveau régional », a-t-il souligné.

Pour le ministre d'État, une mobilité transfrontalière sûre, prévisible et bien réglementée est essentielle pour maintenir la productivité des troupeaux, gérer les pâturages et préserver les moyens de subsistance.

À cet égard, le protocole de l'IGAD sur la transhumance, signé par l'Éthiopie en 2022, est un instrument régional historique, a-t-il affirmé.

Le protocole offre un cadre cohérent, fondé sur les droits et tourné vers l'avenir pour permettre une mobilité ordonnée entre les États membres, a-t-il précisé.

Plus important encore, il a ajouté que le protocole favorise la coexistence pacifique, la coopération économique et la sécurité des moyens de subsistance entre les communautés qui partagent les pâturages, les ressources en eau et les marchés.

L'Éthiopie reste pleinement engagée à faire progresser sa mise en oeuvre, conformément à la vision plus large du Premier ministre en matière d'intégration régionale, de prospérité partagée et de solidarité africaine, a-t-il souligné.

« Notre gouvernement a fermement intégré le pastoralisme et le développement de l'élevage dans le programme de réforme économique nationale, le plan de développement décennal et notre stratégie nationale de transformation agricole », a réitéré le ministre d'État.

L'Éthiopie a adopté un cadre politique national progressiste en matière de pastoralisme et a continué à organiser des expositions pastorales nationales afin de promouvoir la richesse socioculturelle et économique inexploitée des communautés pastorales, a-t-il été indiqué.

Le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ware, a déclaré pour sa part que le protocole de l'IGAD sur la transhumance est essentiel pour garantir que la mobilité transfrontalière soit sûre, ordonnée, prévisible et digne.

L'ordre du jour d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue plus large sur l'adaptation complète du protocole sur la transhumance et les aspirations régionales communes, a-t-il souligné.

La réunion ministérielle de l'IGAD sur la transhumance et le développement de l'élevage est un forum permettant aux États membres de l'IGAD de discuter des stratégies de gestion du pastoralisme transhumant et de promotion du secteur de l'élevage.

La réunion visait à encourager les investissements dans les zones pastorales et à soutenir le développement de ressources complémentaires pour les moyens de subsistance des communautés pastorales et agro-pastorales.