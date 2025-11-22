Sénégal: Fatick - Les pêcheurs à la recherche d'activités alternatives pendant le repos biologique des espèces aquatiques

21 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Foundiougne — Les conseils locaux de pêche artisanale (CLPA) de la région de Fatick (centre) ont exprimé la volonté, vendredi, à Foundiougne, d'être autorisés à se reconvertir dans d'autres activités, dont la pisciculture, pendant la période d'observation du repos biologique des espèces aquatiques.

"Nous demandons au gouvernement de nous donner la possibilité de mener d'autres activités, dont la pisciculture, pendant la période de repos biologique des espaces halieutiques", a dit le coordonnateur des CPLA de cette région, Cheikh Bakary Sarr.

Il donnait une conférence de presse à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la pêche.

La pêche locale est dans une situation "très critique", selon le coordonnateur des CPLA.

"L'ethmalose (l'une des principales espèces de poisson de la région) est incontournable. Elle se vend facilement. On en vendait en grosses quantités", a signalé M. Sarr.

Or, il est interdit de pêcher cette espèce pendant le repos biologique, qui fait l'objet d'une stricte surveillance du service régional des pêches.

Cheikh Bakary Sarr, le coordonnateur des conseils locaux de pêche artisanale de la région de Fatick

La crevette également, fortement commercialisée dans la région, s'est raréfiée, selon Cheikh Bakary Sarr.

Les pêcheurs n'ont pas les moyens nécessaires pour conserver certaines espèces, dont la crevette, a-t-il relevé.

"L'alternative est de les sécher", a ajouté M. Sarr, estimant que cette solution réduit la valeur marchande des prises.

Les conseils locaux de pêche artisanale souhaitent bénéficier d'une subvention de l'État pour être en mesure d'acquérir le matériel de pêche dont ils ont besoin, selon leur coordonnateur.

Une porte-parole des femmes transformatrices de produits halieutiques de la région de Fatick, Ndèye Isseu Ndiaye, s'est inquiétée de l'état des infrastructures de pêche. Elles ne sont pas de nature à garantir la sécurité des acteurs de la pêche, a-t-elle laissé entendre.

Mme Ndiaye appelle les pêcheurs et les autres professionnels du secteur à veiller à la préservation des zones de pêche. "Nous devons renforcer la lutte contre la pollution des eaux, nettoyer et préserver les zones de pêche", leur a-t-elle dit.

