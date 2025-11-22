Sénégal: Darou Khoudoss - Le maire interdit la circulation des camions dans certains villages de la commune

Tivaouane — Le maire de Darou Khoudoss (ouest), Magor Kane, a publié un arrêté interdisant la circulation des camions entre la ville chef-lieu de commune et les villages de Keur Bakary, Ndong et Santhiou Ndong.

M. Kane a invoqué des risques élevés d'accidents et des désagréments récurrents, que les véhicules visés par l'arrêté municipal peuvent engendrer.

Tout contrevenant à cette mesure entrée en vigueur mercredi 19 novembre s'expose à une amende, selon le maire.

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro, le secrétaire municipal et le président de la commission chargée de la voirie de la commune sont chargés de l'application de cette mesure, a-t-il écrit.

Magor Kane affirme avoir pris cette mesure pour garantir la sécurité des populations locales.