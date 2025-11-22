Sénégal: L'AS FAR remporte la Ligue des champions féminine de la CAF

Dakar — L'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) a remporté, vendredi, à Ismaïlia, en Égypte, la Ligue des champions féminine de la CAF, en battant l'ASEC Mimosas, 2 buts à 1.

C'est la deuxième fois que le club marocain remporte ce trophée.

Hanane Aït El Haj a ouvert le score sur penalty à la 13e minute. Ami Diallo a égalisé à la 55e mn pour le club ivoirien.

Zineb Redouani a signé le deuxième but des Marocaines, sur penalty, à la 85e mn.

L'AS FAR remporte ainsi la Ligue des champions féminine de la CAF une deuxième fois après son sacre en 2022.

Ce club marocain, finaliste de l'édition 2024 de la Ligue des champions, joue en première division (Maroc) depuis 2009. Il a obtenu son premier titre en 2012-2013, en battant en finale le Wydad Athletic Club.

L'AS FAR était vice-championne de la saison 2014-2015, derrière Laâyoune. Classée troisième de la Ligue des champions de la CAF en 2021 et 2023, elle a remporté 10 fois la Coupe du Trône (2013 à 2022).

Championne du Maroc pour la 12e fois en 2025, elle est le premier club marocain à avoir remporté, au cours d'une même saison, le championnat national, la Coupe du Trône et la Ligue des champions féminine de la CAF.

L'AS FAR réunit d'excellentes footballeuses, dont l'internationale Doha Madani, élue meilleure joueuse de la CAF 2025.

La cinquième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF a démarré le 8 novembre. Huit clubs répartis en deux groupes y prenaient part.

Le groupe A comprenait le FC Masar (Égypte), l'AS FAR (Maroc), le 15 de Agosto (Guinée équatoriale) et l'USFAS Bamako (Mali). Le TP Mazembe (RD Congo), l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), les Gaborone United Ladies (Botswana) et les JKT Queens (Tanzanie) composaient le groupe B.

Les Mamelodi Sundowns (2021 et 2023) et l'AS FAR (2022 et 2025) sont les clubs les plus titrés de la Ligue des champions féminine de la CAF, une compétition organisée annuellement depuis 2021.

L'AS FAR a joué trois fois la finale.

Voici le palmarès de la Ligue des champions féminine de la CAF :