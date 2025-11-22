Tunisie: Le chef de l'État reçoit l'ambassadrice de Cuba à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au palais de Carthage, l'ambassadrice de la République de Cuba en Tunisie, Mariam Martinez Laurel, venue lui rendre visite à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Cité dans un communiqué, le président Saïed a salué les efforts déployés par l'ambassadrice cubaine en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et Cuba.

Il a réaffirmé la disposition de la Tunisie à poursuivre le développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la formation, des échanges culturels, du tourisme et de l'industrie pharmaceutique.

De son côté, la diplomate cubaine a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour le soutien constant et l'accompagnement dont elle a bénéficié tout au long de sa mission en Tunisie, ce qui lui a permis d'accomplir ses fonctions dans les meilleures conditions et de contribuer au développement des relations au service de l'intérêt commun des deux pays et des deux peuples amis.