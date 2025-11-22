Tunisie: Le chef de l'État reçoit l'ambassadrice de Cuba à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie

21 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au palais de Carthage, l'ambassadrice de la République de Cuba en Tunisie, Mariam Martinez Laurel, venue lui rendre visite à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Cité dans un communiqué, le président Saïed a salué les efforts déployés par l'ambassadrice cubaine en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et Cuba.

Il a réaffirmé la disposition de la Tunisie à poursuivre le développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la formation, des échanges culturels, du tourisme et de l'industrie pharmaceutique.

De son côté, la diplomate cubaine a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour le soutien constant et l'accompagnement dont elle a bénéficié tout au long de sa mission en Tunisie, ce qui lui a permis d'accomplir ses fonctions dans les meilleures conditions et de contribuer au développement des relations au service de l'intérêt commun des deux pays et des deux peuples amis.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.