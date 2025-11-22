Afrique: Tuberculose infantile - Les recommandations de l'OMS pourraient doubler le nombre d'enfants diagnostiqués et traités, selon une étude MSF

communiqué de presse

Lors de la Conférence mondiale de l'Union sur la santé pulmonaire cette semaine, Médecins Sans Frontières (MSF) a présenté des données issues de ses recherches opérationnelles. Celles-ci montrent que l'application des algorithmes de décision thérapeutiques recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour diagnostiquer la tuberculose chez les enfants pourrait presque doubler le nombre d'enfants ayant accès à un traitement.

Ces algorithmes permettent aux médecins de débuter un traitement antituberculeux lorsque les symptômes indiquent fortement une tuberculose, même en l'absence de tests de laboratoire ou si les résultats apparaissent négatifs. MSF appelle les gouvernements à intégrer ces algorithmes dans leurs directives nationales et à en assurer une mise en oeuvre rapide, afin que davantage d'enfants atteints de tuberculose puissent bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement vitaux.

« Trop d'enfants atteints de tuberculose passent encore entre les mailles du filet en raison de l'absence d'outils de diagnostic efficaces », déclare le Dr Helena Huerga, chercheuse principale de l'étude TACTiC menée par MSF. « Nos résultats prouvent que les algorithmes de décision de traitement de l'OMS, qui ne nécessitent pas de résultats d'analyses de laboratoire pour commencer le traitement de la tuberculose chez les enfants, fonctionnent réellement et pourraient sauver la vie de nombreux autres enfants s'ils étaient mis en oeuvre. La science est claire : ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique de la mettre en pratique. »

Le projet TACTiC (Test Avoid Cure Tuberculosis in Children) mené par MSF a évalué les algorithmes de l'OMS chez 1 846 enfants de moins de 10 ans présentant des symptômes évocateurs d'une tuberculose pulmonaire entre août 2023 et octobre 2025 dans cinq pays : Ouganda, Niger, Nigeria, Guinée et Soudan du Sud. Les données de MSF ont montré que les algorithmes de l'OMS ont permis d'identifier correctement la majorité des enfants atteints de tuberculose et, en moyenne, de doubler la proportion d'enfants pouvant commencer un traitement antituberculeux. Les conclusions de MSF ont en outre montré que l'introduction des algorithmes de l'OMS aide non seulement les professionnels de santé à diagnostiquer la tuberculose chez les enfants et est facile à mettre en oeuvre, mais aussi qu'elle augmente la satisfaction des parents sur la rapidité des soins reçus par leurs enfants.

« Auparavant, les agents de santé fondaient leur diagnostic sur la toux, et tant que les enfants ne toussaient pas, ils pensaient qu'ils n'avaient pas la tuberculose », explique le Dr Angeline Dore, coordinatrice du projet TACTiC en Guinée. « Les algorithmes de l'OMS confirment désormais qu'il existe d'autres signes de tuberculose. »

On estime que 1,2 million d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans ont contracté la tuberculose en 2024. Bien que cette maladie puisse être guérie, la tuberculose chez les enfants reste souvent non diagnostiquée, car les tests de laboratoire actuellement disponibles sont conçus pour les adultes et ne fonctionnent pas suffisamment bien chez les enfants. En outre, la plupart des tests de laboratoire nécessitent un échantillon d'expectoration, que les enfants ont du mal à produire, et même lorsqu'ils y parviennent, le faible taux de bactéries dans leurs poumons rendent souvent impossible la détection par les tests de laboratoire. Le rapport mondial de l'OMS sur la tuberculose publié la semaine dernière a montré qu'en 2024, 43 % des enfants atteints de tuberculose n'avaient pas été diagnostiqués et n'avaient pas pu bénéficier d'un traitement vital.

En 2022, l'OMS a révisé ses recommandations pour le diagnostic, le traitement et la prévention de la tuberculose chez les enfants afin de les aligner sur les données scientifiques les plus récentes. Parmi plusieurs mises à jour importantes, les nouvelles recommandations de l'OMS préconisent l'utilisation d'algorithmes de décision pour le diagnostic de la tuberculose chez les enfants, dans les contextes avec ou sans accès à la radiographie. Cependant, malgré ces recommandations, de nombreux pays n'ont pas encore adopté ces algorithmes dans leurs recommandations nationales ni facilité leur mise en oeuvre dans les établissements de santé.

Face aux récentes coupes dans l'aide internationale qui risquent d'aggraver les inégalités dans le dépistage et le traitement de la tuberculose, MSF a appelé les pays et leurs parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds internationaux, à se mobiliser et à garantir un financement durable des soins antituberculeux pour tous, en particulier pour les jeunes enfants qui sont déjà les plus défavorisés en matière d'accès aux soins.

« Outre l'adoption et la mise en oeuvre rapides des algorithmes de l'OMS, les décideurs politiques, les bailleurs de fonds et les responsables de la mise en oeuvre doivent également anticiper et planifier une augmentation de l'approvisionnement en médicaments nécessaires au traitement des enfants afin de garantir que tous les enfants diagnostiqués avec la tuberculose puissent accéder sans délai à un traitement antituberculeux », a déclaré Daniel Martinez Garcia, chef du projet TACTiC de MSF.