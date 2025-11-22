Congo-Kinshasa: Incendie d'un entrepôt de la CENI à Kinshasa

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie s'est déclaré jeudi 20 novembre 2025, dans une partie des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) situés au no 3075 de l'avenue des Entrepôts, quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa.

Aucun décès ni blessé n'a été enregistré à la suite de cet incident, indique la CENI dans un communiqué. Cependant, l'incendie a entraîné la destruction de plusieurs équipements, parmi lesquels figurent des batteries en lithium et des panneaux solaires.

Par ailleurs, selon la même source, la mobilisation rapide des autorités de la ville de Kinshasa, l'appui des équipes de sapeurs-pompiers de quelques entreprises de la place et la promptitude des équipes techniques constituées du personnel de la CENI ont joué un rôle déterminant dans l'extinction de l'incendie.

Les premières investigations ont permis d'identifier l'origine de l'incendie, localisée dans la salle de stockage des batteries en lithium.

