Madagascar: Un temps de chien !

22 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Les deux proverbes cités par le nouveau locataire du Palais de Mahazoarivo qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Un temps de chien !

« Les chiens aboient, la caravane passe ». Un proverbe assez banal pour les uns qui ne s'en offusquent pas outre-mesure mais ultra-sensible pour les autres qui se sentent offensés d'être traités comme un canidé. Surtout quand cela sort de la bouche du Premier ministre censé « assurer la paix sur toute l'étendue du territoire et dans le respect de l'unité nationale » où il est tabou pour certaines ethnies ou castes voire pour de simples gens, d'être comparées à un « amboa ». Un vocable employé deux fois de suite par le locataire de Mahazoarivo qui a cité un proverbe malgache signifiant qu'« une horde de canards ne peut être chassé par des chiens ».

Avant de faire ...sien une expression française qui dit que « les chiens aboient, la caravane passe ». Il a juste remplacé la caravane par une charrette. Une allégorie que d'aucuns, à l'exclusion des ...siens évidemment, ont vite fait d'assimiler, à tort ou à raison, au rythme de la Refondation. Par opposition peut-être au TGV. En tout cas, ce n'est pas tellement la caravane ou la charrette qui a affolé la toile mais plutôt le mot « amboa » et le verbe aboyer qui va avec, même si « chien qui aboie ne mord pas », pour reprendre un autre proverbe que le chef du gouvernement n'a pas en revanche fait ...sien. Peu importe, que les chiens aboient ou non, qu'ils mordent ou pas, le mal est fait. Le PM a touché « maux », fut-il involontairement, à un sujet tabou pour bon nombre de Malgaches, indépendamment de leur position ou opposition (c'est selon) par rapport au « tolona » et à la Refondation qui devraient guérir le pays d'un mal de chien. En attendant, tout le monde a droit depuis quelques jours à un temps de ...chien.

