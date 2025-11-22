Madagascar: Todisoa Andriamampandry - L'éducation et identité malgache au coeur du développement

Lors d'une cérémonie hier à la cathédrale Ex-DEGS Ankatso, les étudiants du département de Sociologie de l'Université d'Antananarivo ont élu le député et Dr Todisoa Andriamampandry comme parrain pédagogique des cursus Soatilo (Licence) et Fanilo (Master). Reconnu pour son parcours académique et politique, le député a été salué pour son leadership et son engagement auprès des jeunes.

Il a rappelé l'importance des spécialistes en sciences sociales dans le développement national : « Quoi qu'il en soit, nous, spécialistes des sciences sociales, sommes prêts à continuer de contribuer à la société et au développement du pays », a-t-il souligné.

Faux diplômes

Dans son discours, le colonel Michaël Randrianirina, numéro Un du Conseil présidentiel de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) a exhorté les étudiants à rester concentrés sur leurs études : « Je vous souhaite le meilleur et je vous encourage à vous concentrer sur vos études ». Par ailleurs, le PRRM a mis en garde contre les influences politiques et les faux diplômes dans les universités : « La politique nuit aux étudiants et vous êtes manipulés par les politiciens. Nous connaissons des enseignants qui n'ont même pas étudié. Corruption, faux diplômes... Si intimidation il y a, je serai celui qui agira », insiste-t-il.

Fiers d'être Malgaches

Le PRRM a annoncé des initiatives pour améliorer le cadre de vie sur les campus : « Des blocs sanitaires sont en construction pour permettre aux étudiants de vivre correctement et de se concentrer sur leurs études. Nous essayons de montrer que vous êtes l'avenir du pays. » Enfin, il a insisté sur la valorisation de l' « identité malagasy » et sur le rôle fondamental de l'éducation pour le développement national : « Nous devons être fiers d'être Malgaches. L'éducation, notamment à l'université, est la clé pour élever notre nation », a-t-il conclu.