Madagascar: Appel à candidatures - Baccalauréat + 4 pour être chef de Région

Moins d'un mois après l'abrogation en conseil des ministres des nominations des 23 gouverneurs de région désignés par Andry Rajoelina, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ouvre un appel à candidatures pour pourvoir les postes de chef des 24 régions de Madagascar.

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation lance un appel à candidatures pour la nomination des chefs des 24 régions. Les postulants doivent être de nationalité malgache, titulaires d'un diplôme de Bac+4 et justifier d'au moins cinq ans d'expérience dans la gestion publique ou le développement régional. L'appel insiste sur des qualités essentielles telles que l'intégrité, le leadership et la maîtrise des outils de planification. Les dossiers sont à déposer avant le 28 novembre 2025, soit auprès des préfectures, soit au siège du ministère à Anosy.

Exigences

Les critères de sélection, volontairement stricts, visent à garantir un processus « clair, transparent et rigoureusement encadré », sous-entend l'avis de recrutement du ministère. Puisque les chefs de région ne seront pas élus comme le prévoit la Constitution mais désignés par l'Exécutif, il est nécessaire de s'assurer que les candidats possèdent les compétences requises. Outre le diplôme et l'expérience, le ministère exige la maîtrise de la gestion budgétaire et de la coordination intersectorielle. La connaissance du cadre juridique de la décentralisation et des mécanismes de coopération entre l'État et les collectivités figure également parmi les exigences.

Elus

Sur le plan éthique et humain, l'Intérieur recherche des profils dotés d'une intégrité morale irréprochable, d'un esprit de service public et d'une proximité avec la population. Les futurs chefs de région devront aussi démontrer une capacité de dialogue, de médiation et de concertation, qualités indispensables pour diriger l'organe exécutif régional. Créées sous la Troisième République, les régions sont des collectivités territoriales décentralisées dont les chefs devraient théoriquement être élus au suffrage universel. Pourtant, cette élection n'a jamais eu lieu. Les premiers chefs de région ont été nommés à titre provisoire en 2004, tandis que seuls les conseillers régionaux ont été élus en 2008. La pratique de désignation par le Conseil des ministres s'est poursuivie, et ces responsables ont même été rebaptisés « gouverneurs » en 2019. Aujourd'hui, le ministère entend donner un cadre plus transparent et professionnel à cette désignation afin de renforcer l'efficacité de la gouvernance régionale.