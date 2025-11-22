Madagascar: Refondation - Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France

La France entend rester un partenaire stratégique de Madagascar malgré le changement de régime. En visite à l'île Maurice jeudi dernier, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation politique malgache, saluant ce qu'il qualifie de « transformation profonde » engagée par le pays après le chute d'Andry Rajoelina. Paris affirme vouloir accompagner le processus de transition annoncé par les nouvelles autorités.

Emmanuel Macron a déclaré que la France « a pris acte » de la décision des autorités malgaches de répondre aux aspirations de la jeunesse, laquelle s'est selon lui « exprimée avec force et dignité », et qu'il faudra « accompagner ». Il a souligné la volonté affichée par les dirigeants actuels d'organiser une transition menant à la tenue d'élections dans un « délai raisonnable ». « La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien en priorité des Malgaches », a affirmé le président français.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où les nouveaux dirigeants affichent un renforcement visible de la coopération avec la Russie, notamment à travers les initiatives menées par le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. Plusieurs observateurs y voient une tentative d'élargissement des partenariats internationaux, ou une continuité de la « diplomatie tous azimuts » du précédent régime. La récente intensification des échanges bilatéraux russo-malgaches, de ces dernières semaines, présentée comme stratégique en matière économique, ne laisse pas les pays occidentaux, comme la France, indifférents à toute initiative de préserver un partenariat historique et à éviter un recul de son influence, et ce malgré le départ précipité d'Andry Rajoelina, lequel est réputé comme un proche de Paris.