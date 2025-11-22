Madagascar: Refondation - Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France

22 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

La France entend rester un partenaire stratégique de Madagascar malgré le changement de régime. En visite à l'île Maurice jeudi dernier, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation politique malgache, saluant ce qu'il qualifie de « transformation profonde » engagée par le pays après le chute d'Andry Rajoelina. Paris affirme vouloir accompagner le processus de transition annoncé par les nouvelles autorités.

Emmanuel Macron a déclaré que la France « a pris acte » de la décision des autorités malgaches de répondre aux aspirations de la jeunesse, laquelle s'est selon lui « exprimée avec force et dignité », et qu'il faudra « accompagner ». Il a souligné la volonté affichée par les dirigeants actuels d'organiser une transition menant à la tenue d'élections dans un « délai raisonnable ». « La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien en priorité des Malgaches », a affirmé le président français.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où les nouveaux dirigeants affichent un renforcement visible de la coopération avec la Russie, notamment à travers les initiatives menées par le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. Plusieurs observateurs y voient une tentative d'élargissement des partenariats internationaux, ou une continuité de la « diplomatie tous azimuts » du précédent régime. La récente intensification des échanges bilatéraux russo-malgaches, de ces dernières semaines, présentée comme stratégique en matière économique, ne laisse pas les pays occidentaux, comme la France, indifférents à toute initiative de préserver un partenariat historique et à éviter un recul de son influence, et ce malgré le départ précipité d'Andry Rajoelina, lequel est réputé comme un proche de Paris.

