Madagascar: CATI - Un Centre d'Appui pour booster la compétitivité des PME malgaches

Le premier Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) a été inauguré au MIDSP (Ministère de l'industrialisation et du développement du secteur privé), jeudi dernier à Anosy.

Mis en place en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ce centre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'innovation et du transfert de technologie dans les pays en développement.

Large public

Véritable passerelle vers le savoir technique mondial, le CATI donne accès aux bases de données internationales de brevets et d'informations scientifiques. Il s'adresse à un large public d' innovateurs, chercheurs, étudiants, PME et inventeurs, qu'il accompagne de la phase de recherche jusqu'à la mise au point de produits. Les services - conseils, recherches documentaires, appui à l'exploitation des brevets - sont fournis gratuitement par le personnel du ministère. Placée sous le thème « Dynamiser la compétitivité des PME par la valorisation de la recherche et le transfert de technologie », la cérémonie a réuni les acteurs privés et académiques, les partenaires techniques et financiers tels que l'OMAPI, le PAISF, le PTASO, le CNRIT et l'ONUDI. Pour ses promoteurs, ce premier centre marque le point de départ d'un futur maillage national, avec l'implantation de CATI dans toutes les régions de Madagascar.

Accompagnement personnalisé

Présent lors de l'inauguration du CATI, le ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur Privé, Andriniaina Rasoarahona a rappelé que la relance économique est aussi basée sur l'industrialisation dont le développement dépend justement de l'appui au secteur privé. Les services offerts par le CATI constituent l'une des manifestations de cet appui au secteur prive. Le CATI donne, par exemple accès à une base de données de plus de 150 millions de brevets. Le personnel du CATI assure un accompagnement personnalisé à ses cibles pour exploiter les brevets et l'information scientifique. Le Centre soutient également Le centre soutient également le transfert technologique afin notamment d'aider à transformer des idées ou des résultats de recherche en produits concrets, en partie grâce aux informations techniques disponibles dans les bases de brevets.