Madagascar: CATI - Un Centre d'Appui pour booster la compétitivité des PME malgaches

22 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond - Antsa.R

Le premier Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) a été inauguré au MIDSP (Ministère de l'industrialisation et du développement du secteur privé), jeudi dernier à Anosy.

Mis en place en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ce centre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'innovation et du transfert de technologie dans les pays en développement.

Large public

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Véritable passerelle vers le savoir technique mondial, le CATI donne accès aux bases de données internationales de brevets et d'informations scientifiques. Il s'adresse à un large public d' innovateurs, chercheurs, étudiants, PME et inventeurs, qu'il accompagne de la phase de recherche jusqu'à la mise au point de produits. Les services - conseils, recherches documentaires, appui à l'exploitation des brevets - sont fournis gratuitement par le personnel du ministère. Placée sous le thème « Dynamiser la compétitivité des PME par la valorisation de la recherche et le transfert de technologie », la cérémonie a réuni les acteurs privés et académiques, les partenaires techniques et financiers tels que l'OMAPI, le PAISF, le PTASO, le CNRIT et l'ONUDI. Pour ses promoteurs, ce premier centre marque le point de départ d'un futur maillage national, avec l'implantation de CATI dans toutes les régions de Madagascar.

Accompagnement personnalisé

Présent lors de l'inauguration du CATI, le ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur Privé, Andriniaina Rasoarahona a rappelé que la relance économique est aussi basée sur l'industrialisation dont le développement dépend justement de l'appui au secteur privé. Les services offerts par le CATI constituent l'une des manifestations de cet appui au secteur prive. Le CATI donne, par exemple accès à une base de données de plus de 150 millions de brevets. Le personnel du CATI assure un accompagnement personnalisé à ses cibles pour exploiter les brevets et l'information scientifique. Le Centre soutient également Le centre soutient également le transfert technologique afin notamment d'aider à transformer des idées ou des résultats de recherche en produits concrets, en partie grâce aux informations techniques disponibles dans les bases de brevets.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.