Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Lancement officiel des normes de fortification de l'huile et du bouillon

Deux nouvelles normes encadrant la fortification de l'huile végétale et du bouillon en cube ont été lancées ce jeudi 20 novembre au Novotel Alarobia. Portée par le ministère de la Santé publique, l'Office nationale de nutrition (ONN), le ministère tutelle de l'Industrie et celui du Commerce et de la Consommation mais également le Bureau des Normes de Madagascar (BNM), avec l'appui de la GIZ/ProSAR et Helen Keller Intl, cette initiative s'inscrit dans le Plan National d'Action Multisectorielle pour la Nutrition.

Les enquêtes menées en 2024 ont révélé d'importantes carences en vitamine A, zinc et vitamines B chez les enfants, adolescents et femmes enceintes, ainsi qu'une consommation très élevée d'huile (90 % des foyers) et de bouillons en cube (70 %). « D'où le choix de ces produits comme véhicules prioritaires », explique Britney Havannah Rasolonirina de Helen Keller Intl.

Pour le Dr Ralaimiadana Andriamihamintsoa Rabenja du ministère de la Santé, la sensibilisation des consommateurs sera essentielle pour encourager l'adoption de ces produits fortifiés. Le directeur général du BNM, Séraphin Razafimahafaly, rappelle que la norme « balise la production » et que son application concrète est déterminante pour protéger les consommateurs.

Cette étape ouvre la voie à l'accompagnement du secteur privé pour produire, puis distribuer, des produits fortifiés conformes aux exigences sanitaires.