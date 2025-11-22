Madagascar: Rallye Asacm - Première journée dramatique

La dernière manche du championnat de Madagascar a démarré sous haute tension. La première journée du Rallye Asacm a été marquée par trois tonneaux et plusieurs abandons. Si aucun blessé grave n'est à déplorer, les dégâts matériels sont conséquents.

Deux sorties de route brusques ont ouvert le bal hier. Les bolides ont fini au fond du ravin, heureusement sans victimes. L'équipage de Sefo Kely et Fanja, sur Subaru N16 Transport, a été le premier à se faire piéger lors de l'ES1 à Ambohiboahangy. Peu après, Ulysse et Irina, sur Citroën DS3, ont effectué un tonneau dès leur entrée en lice, sans gravité. Enfin, Juan et Andy, au volant d'une Clio RS, ont connu le pire lors de l'ES3 à Ambohimatsinjo avec de lourds dégâts matériels et blessure légère.

Leur voiture, stoppée entre deux rochers, a échappé de peu au pire. En effet, les pluies successives ont rendu la piste glissante et piégeuse. Sur les 28 équipages engagés, plusieurs ont dû abandonner pour des problèmes mécaniques en plus des trois accidents. Au classement provisoire, Aro Kiady et Elvis sur Subaru, Mathieu et Herri Possible également sur Subaru, ainsi que Olivier et Anjara sur Evo X, ont pris les devants. La compétition se poursuit aujourd'hui sur Ambohitromby et Ankadimainty, avant la troisième étape demain.

Belle bagarre annoncée

Douze épreuves spéciales, longues de 140,5 km, composent ce bouquet final de la saison. Le parcours promet vitesse, pièges et rebondissements. Dimension internationale aussi, avec la présence du couple irlandais Matt et Catherine Shinnors sur Peugeot 504, globe-trotters du rallye depuis 2012 (Safari Kenya, Californie, Uruguay, Japon, Thaïlande...). À noter l'absence de Faniry Rasoamaromaka, patron incontesté de la saison et vainqueur des trois premières manches sur Peugeot 208 T16. S

on frère Mika, fidèle à sa Mitsubishi Evo X et récent champion de France du Clio Trophy Rally 5, est également forfait. Ce double retrait bouleverse la hiérarchie et libère la tête du classement général. Le grand bénéficiaire pourrait être Mathieu Andrianjafy, déjà vainqueur au Rallye Asa Tana fin septembre. Mais la course reste ouverte. Aro Kiady Rajemison, sur Subaru N16, est prêt à jouer les trouble-fêtes et grappiller de précieux points.