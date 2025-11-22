Madagascar: Politique Nationale de la Jeunesse - Processus de consultation enclenché

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé hier le processus de révision de la Politique Nationale de la Jeunesse, un texte de référence datant de 2015. Face aux mutations sociales, économiques et technologiques, il est apparu indispensable d'actualiser cette loi afin de répondre aux besoins réels des jeunes d'aujourd'hui.

Dans cette perspective, les groupements et associations de jeunes ont été conviés à prendre part au processus. Le ministère souhaite que la nouvelle politique nationale soit construite à partir de la voix, des expériences et des aspirations des jeunes eux-mêmes.

Selon Arlette Rahajarijaona, directrice générale de la Jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, la participation active des jeunes est essentielle : ce sont eux les premiers concernés par les mesures qui seront adoptées et ils disposent d'une connaissance directe des réalités auxquelles la jeunesse malgache est confrontée.

Une séance d'échanges s'est tenue hier avec différents groupements et associations de jeunes afin de leur présenter le plan d'action qui guidera la révision de la loi.

À l'issue de cette rencontre, un comité mixte a officiellement été mis en place. Il aura pour mission d'organiser, de coordonner et de superviser l'ensemble du processus de révision, tout en garantissant une collaboration étroite entre l'administration et les représentants de la jeunesse.

La rencontre d'hier étant juste une convocation préparatoire visant à mobiliser les jeunes autour du processus, les véritables consultations nationales se dérouleront très prochainement à travers tout Madagascar et permettront ensuite de recueillir les contributions des jeunes avant la rédaction de la version révisée.