Madagascar: Route nationale 4 - La circulation perturbée au PK 449 à Andranofasika

La RN4 au PK 449 à Andranofasika a été bloquée jeudi par des pluies abondantes. Les embouteillages ont retardé taxis-brousse et camions, perturbant l'approvisionnement.

Comme il fallait s'y attendre, le pire s'est produit sur la Route nationale n°4, précisément au PK 449, dans la commune d'Andranofasika, district d'Ambato Boeny, jeudi dernier. La circulation y a été totalement bloquée et extrêmement difficile pendant toute une journée, en raison de la déviation située à l'entrée d'Andranofasika.

À la suite de plusieurs jours de pluies diluviennes, l'accès sur cette déviation est très embourbé et les crues ont rendu la route impraticable. En conséquence, les véhicules ainsi que les taxis-brousse et les camions, poids lourds et citernes étaient bloqués pendant des heures depuis jeudi après-midi, formant des kilomètres d'embouteillages.

Affaissement

« L'accès à la déviation est très difficile car le sable empêche les voitures de passer. La circulation des véhicules est alternée et à sens unique. Les responsables de l'entreprise de réhabilitation ont répandu des gravillons au-dessus pour tenter de consolider le sol, mais le poids des voitures provoque un affaissement de la chaussée ensablée. Les véhicules particuliers et taxi-brousse ont pu passer, mais les camions et poids lourds ne peuvent pas restent bloqués. Un camion de cette entreprise est présent en permanence pour dépanner et remorquer des véhicules Sprinter qui ont des difficultés à passer », a expliqué le directeur de l'Agence des transports terrestres de Mahajanga.

Depuis jeudi, une équipe technique de la direction régionale des travaux publics Boeny, accompagnée de l'entreprise en charge du chantier, a procédé aux différentes actions pour tenter de dégager la voie afin que les véhicules puissent circuler.

Les taxis-brousse ayant quitté Mahajanga jeudi soir étaient bloqués à Andranofasika pendant des heures en raison de cette coupure de la déviation. Leur arrivée à Antananarivo a été retardée de plusieurs heures, tout comme celle des véhicules venant de la capitale pour rejoindre Mahajanga.

Cette situation provoque ainsi une grande perturbation de l'approvisionnement en Produits de première nécessité et d'autres produits essentiels pour les deux régions. Les camions et poids lourds sont bloqués sur place en attendant qu'une solution soit trouvée pour leur passage.

Cette année, la saison des pluies a commencé plus tôt à Mahajanga et les précipitations ont été abondantes depuis le début du mois, durant presque toute la semaine. Habituellement, novembre est un mois plutôt sec, mais cette année est exceptionnelle. Ces pluies devraient être bénéfiques pour les agriculteurs, avec une production de riz à Marovoay et d'autres cultures qui s'annonce très prometteuse.

Cependant, les usagers de la RN4, notamment les taxis-brousse, doivent se préparer à de nouvelles difficultés, car l'état de la route reste encore préoccupant. Plusieurs points noirs restent inachevés et non bitumés, notamment le tronçon de 66,65 km reliant Andranofasika à Mahajanga.