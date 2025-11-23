Madagascar: Tekken 8 / Océan indien - Jinx enlève la palme à Maurice

22 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À Maurice, la jeune prodige malgache remporte le tournoi féminin de Tekken 8 et confirme le rôle majeur de la COI dans la montée de l'eSport régional.

Elle a frappé fort, d'entrée de jeu. À seulement 14 ans, Shilo « Jinx » Leng s'est imposée avec une maturité déconcertante lors du tournoi 100 % féminin des Islands Esports Champions, organisé les 20 et 21 novembre à Maurice. Pour sa première compétition internationale, la jeune joueuse malgache a captivé le public par une maîtrise technique impressionnante, combinant précision, lecture de jeu et tactiques redoutables.

Invitée par SAGES Africa et portée par le soutien déterminant de la Commission de l'océan Indien (COI), Jinx a hissé haut les couleurs de Madagascar. L'appui institutionnel de la COI, engagée dans la valorisation des talents de la région, a été essentiel à la présence de la joueuse sur cette scène où se rencontrent les meilleures de l'océan Indien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours exceptionnel, déjà remarqué dans les compétitions officielles de Tekken Madagascar, l'a propulsée jusqu'à ce podium régional tant attendu. À Maurice, elle a retrouvé sur sa route les talentueuses Salzwa et Shelly, qui ont livré une opposition relevée. Mais la détermination de Jinx a triomphé, offrant à Madagascar une nouvelle victoire de prestige et faisant retentir l'hymne national sous les applaudissements.

Dynamiques

Cette performance consacre non seulement la joueuse, mais souligne aussi la vivacité de la communauté vsFighting malgache, désormais considérée comme l'une des plus dynamiques de la zone océan Indien. Elle marque également un pas décisif pour l'eSport féminin, encore en quête de reconnaissance et de visibilité.

Émue après sa victoire, Jinx a tenu à exprimer sa gratitude : « Merci beaucoup au secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Edgard Razafindravahy, et à la COI. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Maurice et d'avoir pu participer à ce tournoi, parce que j'ai pu rencontrer de nombreuses joueuses. C'est vraiment incroyable d'avoir pu partager cette expérience et de participer à ce bel événement. »

À seulement 14 ans, Shilo « Jinx » Leng ouvre une nouvelle page pour les joueuses malgaches et pour l'eSport régional. Et au vu de son talent, cette réussite n'est probablement que le début d'un parcours appelé à dépasser toutes les frontières.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.