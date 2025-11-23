Madagascar: Tekken 8 / Océan indien - Jinx enlève la palme à Maurice

À Maurice, la jeune prodige malgache remporte le tournoi féminin de Tekken 8 et confirme le rôle majeur de la COI dans la montée de l'eSport régional.

Elle a frappé fort, d'entrée de jeu. À seulement 14 ans, Shilo « Jinx » Leng s'est imposée avec une maturité déconcertante lors du tournoi 100 % féminin des Islands Esports Champions, organisé les 20 et 21 novembre à Maurice. Pour sa première compétition internationale, la jeune joueuse malgache a captivé le public par une maîtrise technique impressionnante, combinant précision, lecture de jeu et tactiques redoutables.

Invitée par SAGES Africa et portée par le soutien déterminant de la Commission de l'océan Indien (COI), Jinx a hissé haut les couleurs de Madagascar. L'appui institutionnel de la COI, engagée dans la valorisation des talents de la région, a été essentiel à la présence de la joueuse sur cette scène où se rencontrent les meilleures de l'océan Indien.

Son parcours exceptionnel, déjà remarqué dans les compétitions officielles de Tekken Madagascar, l'a propulsée jusqu'à ce podium régional tant attendu. À Maurice, elle a retrouvé sur sa route les talentueuses Salzwa et Shelly, qui ont livré une opposition relevée. Mais la détermination de Jinx a triomphé, offrant à Madagascar une nouvelle victoire de prestige et faisant retentir l'hymne national sous les applaudissements.

Cette performance consacre non seulement la joueuse, mais souligne aussi la vivacité de la communauté vsFighting malgache, désormais considérée comme l'une des plus dynamiques de la zone océan Indien. Elle marque également un pas décisif pour l'eSport féminin, encore en quête de reconnaissance et de visibilité.

Émue après sa victoire, Jinx a tenu à exprimer sa gratitude : « Merci beaucoup au secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Edgard Razafindravahy, et à la COI. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Maurice et d'avoir pu participer à ce tournoi, parce que j'ai pu rencontrer de nombreuses joueuses. C'est vraiment incroyable d'avoir pu partager cette expérience et de participer à ce bel événement. »

À seulement 14 ans, Shilo « Jinx » Leng ouvre une nouvelle page pour les joueuses malgaches et pour l'eSport régional. Et au vu de son talent, cette réussite n'est probablement que le début d'un parcours appelé à dépasser toutes les frontières.