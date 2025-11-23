Madagascar: Consommation - Des aliments enrichis préviennent les carences

Jeudi, un atelier tenu à Ivandry a marqué le lancement officiel des normes de fortification de l'huile végétale et du bouillon.

Selon les statistiques de 2024, 90 % des Malgaches consomment quotidiennement de l'huile et 70 % utilisent régulièrement des cubes de bouillon. Le gouvernement a donc choisi de cibler ces produits largement consommés afin de renforcer l'apport en micronutriments de la population. « Il ne s'agit pas de changer les habitudes alimentaires, mais d'enrichir des produits déjà utilisés au quotidien. On ajoute tout simplement des éléments nutritifs à des aliments existants. Ces normes définissent désormais les exigences techniques ainsi que les mécanismes de contrôle nécessaires afin de garantir des produits sûrs, conformes et efficacement fortifiés », explique Britney Rasolonirina, programme manager en fortification alimentaire chez Helen Keller (HK).

Les normes concernent notamment la qualité, les procédés de fabrication et l'hygiène. « L'application de ces normes, élaborées par un comité technique, nécessite des mesures d'accompagnement. Il faut notamment convaincre les acteurs à l'importance de produire selon ces standards. Un laboratoire devra également être opérationnel pour vérifier que les produits fortifiés ou multivitaminés, y compris ceux importés, ne présentent aucun risque pour les consommateurs », précise Séraphin Razafimahafaly, directeur général du Bureau national des normes (BNM).

Cette démarche repose sur la fortification des produits déjà présents sur le marché, dans une logique de continuité et d'accessibilité. « L'objectif est d'améliorer les produits existants », insiste Britney Rasolonirina, en précisant que les prix resteront abordables. « L'enjeu est de rendre les aliments enrichis accessibles à tous ».

En ciblant les denrées les plus consommées, Madagascar franchit ainsi une étape majeure dans la lutte contre les carences en micronutriments.