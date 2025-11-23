Madagascar: Mada Best Deals - Une plateforme pour redorer l'image de Madagascar

Pour relancer le tourisme et l'image de Madagascar, Ravinala Airports lance Mada Best Deals, une plateforme dédiée aux bons plans voyage. Elle s'inscrit dans la campagne « Redorons Ensemble l'Image de Madagascar » (REIM), qui vise à promouvoir la Grande Île comme une destination sûre et accueillante.

« Avec Mada Best Deals, nous voulons regrouper toutes les offres spéciales et promotions en un seul endroit, facile à utiliser et entièrement gratuit pour les voyageurs comme pour les opérateurs touristiques », explique un porte-parole de Ravinala Airports.

« Aujourd'hui, les gens veulent accéder rapidement aux meilleures offres, et notre plateforme répond à ce besoin. »

Le projet bénéficie du soutien du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de Madagascar Airlines, partenaire stratégique de l'initiative. « Nous voulons faciliter les déplacements dans tout le pays et proposer des tarifs attractifs pour encourager les voyages à travers Madagascar », précise un représentant de la compagnie aérienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La campagne REIM rassemble différents acteurs, des influenceurs aux artistes et sportifs, pour mettre en avant Madagascar comme une destination authentique et prometteuse. Mada Best Deals vient compléter cet effort en offrant aux voyageurs un outil simple pour découvrir la richesse culturelle et naturelle de l'île.

Cette année, Madagascar a été élue « Meilleure destination d'aventure de l'océan Indien » aux World Travel Awards et figure parmi les destinations insulaires les plus recherchées par Expedia, preuve du potentiel touristique que cette plateforme souhaite renforcer.