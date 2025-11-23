Madagascar: Rugby à XV / TOP 12 - Le FT Manjakaray mijote un carton

La troisième journée du championnat de Madagascar de rugby XV de première division, également appelé XXL Energy Top 12, s'annonce déterminante pour le FT Manjakaray.

Les Dakarois, appellation donnée aux joueurs de Manjakaray, affrontent les rugbymen de la Savonnerie Tropicale à partir de 13 heures, ce dimanche, au stade Makis Andohatapenaka.

Sous pression et dans la quête de leur meilleure forme, les hommes d'Antonio Rabeherison, entraîneur du FTM, sont obligés de montrer un visage conquérant et dominateur pour le match de la troisième journée. FT Manjakaray compte 10 points et un goal-average de +33 et, pour reprendre la tête, une seule voie est possible : gagner largement face à STM.

Le message est clair dans le vestiaire. « Nous comptons soigner notre goal-average et, pour ce faire, il faut marquer beaucoup ce dimanche », martèle le capitaine Lahatra Ramamonjisoa.

Le début de saison du champion en titre laisse encore des zones d'ombre. Le FTM peine à retrouver son rouleau compresseur habituel, notamment sur les ailes. Les victoires arrachées face à l'UAS Cheminot (31-17) puis contre 3FB (57-47), seulement dans les dix dernières minutes, témoignent d'un manque d'automatismes. Le départ de plusieurs cadres vers le nouveau promu CEA se fait également ressentir.

De son côté, la Savonnerie Tropicale Milalao débarque avec une confiance fragile. Dixième après deux sorties, la STM a subi la loi de Cosfa (09-55) avant de s'incliner de justesse face à Uscar (25-27).

En restructuration

« Nous sommes en pleine restructuration, mais face au FTM, nous essaierons de faire de notre mieux », assure l'entraîneur de la STM, Eric Randrianarison.

Le grand rendez-vous de l'après-midi pour clore la journée de dimanche opposera à 15 heures le CEA, impressionnant depuis le début de saison, au TFM Ankasina. Deuxième du classement (10 points, +54), le club d'Andranomanalina fait figure de favori, porté par ses internationaux du rugby à VII - Jean Yves, Laou et Michael - et renforcé par les anciens de FT Manjakaray. Tous les indices de la réussite penchent en leur faveur, mais un match n'est jamais gagné d'avance.

Les « Flèches » d'Ankasina, sixièmes avec 5 points, restent une équipe coriace et difficile à manoeuvrer. Leur coach, Fidelis Rakotonirina, mise sur la cohésion : « Nos joueurs se connaissent depuis plusieurs saisons. Le long arrêt a cassé le rythme, mais ils reviennent progressivement ». Du côté du CEA, l'objectif est limpide. « Nous allons chercher la victoire pour essayer de trouver la place de leader à la fin de la troisième journée », prévient Jean Yves Randriamalala.

Deux matchs, deux enjeux forts, et un dimanche qui pourrait déjà redessiner le sommet du Top 12.