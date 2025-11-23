Madagascar: Incidents - La première journée marquée par trois sorties

22 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Ils ont évité le pire. La première journée du Rallye Asacm du côté d'Imerinkasinina a été un peu sombrée par trois sorties de route. Quatre passages sur la même spéciale d'Ambohiboahangy-Xt Ambohimatsijo, longue de 7,63 km, ont été au programme hier.

Dans la matinée, deux sorties ont été enregistrées dans l'ES1. L'équipage mixte Sefo Kely-Fanja sur Subaru NF N4 a été la première victime. L'incident est survenu sur un croisement en Y. Sefo Kely a pris le virage à droite, les roues droites ont frôlé la bordure de la piste couverte de buissons, puis la voiture s'est renversée dans le ravin en roulant en plusieurs tonneaux jusqu'à plus de 20 m en contrebas. Les membres de l'équipage ont été vite évacués par l'ambulance. La co-pilote Fanja a été inconsciente pendant un moment, blessée au bras droit, tandis que Sefo Kely l'a été à la jambe.

Dans l'ES1, toujours sur une ligne droite, Ulysse et Irina sur Citroën DS3 ont, quant à eux, fait une sortie en quelques tonneaux sans trop de gravité. La voiture a encore pu rouler avec le toit abîmé pour sortir de la spéciale 1.

Dans l'après-midi, le jeune équipage Juan-Andy, qui conduisait une Clio, a fait à son tour une sortie dangereuse sur une distance de plus d'une dizaine de mètres vers le contrebas. La voiture a fait des tonneaux et a évité de justesse de heurter des rochers. La Clio a été bloquée par un arbre. Le public a pu les évacuer sains et saufs malgré quelques blessures. Heureusement que ces voitures de rallye sont équipées d'arceaux résistants. L'organisation a dû interrompre pendant plusieurs minutes l'ES1 dans la matinée et l'ES3 dans l'après-midi.

