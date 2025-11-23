Madagascar: Football / LDC D2 - Les arbitres boycottent la 2e phase à Mahajanga

Les arbitres haussent le ton. Les trois matchs comptant pour la première journée de la deuxième phase du championnat national deuxième division, prévus hier à Mahajanga, n'ont pu se tenir. Plus d'une vingtaine d'arbitres ont organisé un sit-in au stade Rabemananjara, brandissant des banderoles réclamant à la Fédération malgache de football de « régler les indemnités impayées des arbitres à Madagascar ».

La deuxième phase de la Ligue des champions D2 National est prévue se dérouler du 21 au 29 novembre sur deux sites. Six équipes évoluent à Toliara et six autres à Mahajanga. Initialement programmée fin septembre, cette phase avait déjà été reportée à deux reprises, d'abord en raison des manifestations dans le pays, puis du 3 au 11 novembre, mais ce nouveau calendrier avait été compromis par les revendications des arbitres concernant des indemnités non réglées lors des précédentes compétitions de la saison.

Le président de la fédération avait pourtant mentionné, après une réunion avec les arbitres il y a plus d'une semaine à Isoraka, que la compétition va reprendre suivant le nouveau calendrier. Le patron du ballon rond malgache avait même souligné que « c'est la Fifa qui devait prendre en charge les frais impayés réclamés par les arbitres, qui devraient être réglés avant la fin d'année. Mais les indemnités pour les matchs comptant pour le championnat national D2 devraient être prises en charge par le sponsor ».

Ainsi, les trois matchs de la première journée programmés à Mahajanga n'ont pas eu lieu hier, contrairement à ceux de Toliara, disputés normalement. Ce report inévitable risque de retarder davantage le lancement du championnat national élite.

