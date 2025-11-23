Madagascar: Madagaslam Festival - Une 16e édition explosive pour célébrer le slam national

Neuf régions et une scène internationale se réunissent à Antananarivo du 19 novembre au 6 décembre 2025 pour hisser le slam malgache vers la Coupe du monde de Paris 2026.

Du 19 novembre au 6 décembre, Antananarivo va vibrer au rythme des mots : la 16e édition du Madagaslam Festival marque un tournant majeur dans l'histoire du slam malgache. Transformé en véritable festival national, l'événement réunit plus largement les régions, affirme la maturité du mouvement et ouvre la voie aux talents qui porteront Madagascar, en 2026, à la Coupe du monde de slam-poésie à Paris.

Neuf régions, d'Alaotra-Mangoro à Vakinankaratra en passant par Boeny, Sava, Diana ou encore Atsimo-Andrefana, seront représentées. Chaque région envoie un(e) slameur(se) en compétition à Antananarivo pour décrocher le titre national et défendre les couleurs du pays en France l'an prochain. La grande finale se tiendra le 6 décembre à l'Institut Français de Madagascar, qui assurera également les billets d'avion des futurs champions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'édition 2025 accueille quatre poètes internationaux venus de France, des Comores, des Seychelles et de Madagascar. Parmi eux, le Français Nico K, slameur-rappeur-improvisateur, ainsi que Raspyek, figure majeure du slam seychellois. Leur rôle sera d'animer des ateliers, des scènes ouvertes et des spectacles, offrant aux auteurs et poètes malgaches des outils pour accéder à la scène internationale.

La Fondation H recevra, le 22 novembre, une grande scène ouverte de slam-poésie. D'autres rencontres autour des mots sont prévues à l'Alliance Française de Tananarive, au Craam à Ankatso, ainsi qu'à l'Ambassade d'Allemagne. Le réseau Madagaslam continue ainsi de relier les associations de slam à travers l'île, consolidant vingt années d'évolution du slam-poésie à Madagascar.

Depuis l'introduction du slam-poésie dans le pays il y a vingt ans, ce genre s'est imposé comme une plateforme d'expression directe, jeune et percutante. Plus qu'un simple art verbal, le slam est devenu un outil d'éducation, de créativité et de transmission de messages forts.

L'édition 2025 clôture une année riche en événements et confirme la montée en niveau des artistes malgaches, désormais prêts à rayonner sur les scènes du monde.