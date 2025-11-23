Madagascar: Spectacle - Aladdin signe son grand retour

Porté par un succès éclatant début novembre, le spectacle « Aladdin » offre une seconde représentation très attendue ce dimanche 23 novembre au CCI Ivato.

La magie d'Agrabah s'apprête à envahir une nouvelle fois le CCI Ivato. Après un premier show donné le 2 novembre ayant affiché complet, la comédie musicale « Aladdin » signe son grand retour ce dimanche 23 novembre à 14h, portée par une forte demande du public.

Cette seconde édition promet de replonger petits et grands dans l'univers féerique du célèbre conte, avec les moments culte qui ont conquis la salle lors de la première représentation. Les chansons emblématiques Nuit d'Arabie, Je suis ton meilleur ami, Prince Ali ou encore Ce rêve bleu résonneront à nouveau, guidant le public au coeur d'Agrabah.

Sous la direction artistique de Betia Rakotomananjo et la chorégraphie d'Ando Mbolatiana, le spectacle se distingue par une créativité saluée par les organisateurs : « Cette création est un hommage à la créativité malgache, fruit de mois de répétitions et du travail passionné de plus de 120 personnes mobilisées sur et autour de la scène. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première édition avait marqué une grande première à Madagascar : une scène animée par des écrans LED mobiles et interactifs, offrant un décor évolutif et immersif. Théâtre, musique, acrobaties et mise en scène spectaculaire s'y mêlaient, portés par une troupe d'artistes investis. L'ambiance oscillait entre rires et émotions, ponctuée d'humour local et de clins d'oeil aux réalités du pays, notamment le délestage, suscitant la complicité du public. La qualité sonore, les jeux de lumière et les transitions fluides avaient renforcé l'expérience.

Face à cet engouement, Okalou Event a naturellement décidé de proposer une seconde représentation, avec la volonté affirmée de relever les standards du spectacle vivant à Madagascar.