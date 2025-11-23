Madagascar: ABbandon d'enfant - Une mère derrière les barreaux

Une mère de famille impliquée dans l'abandon de son nourrisson a été placée en détention préventive à Ambositra, avant-hier.

L'affaire a éclaté après qu'un bébé âgé d'environ deux mois a été retrouvé seul dans une cabane en face de la station-service Jovena Madiolahatra, dimanche soir. Selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire, une violente dispute liée à l'ivresse avait opposé ses parents.

La mère, partie rejoindre son amant à Iajaky, aurait déposé l'enfant dans cet abri avant de poursuivre son chemin. Les pompistes de la station, alertés par les pleurs, ont récupéré le nourrisson et l'ont confié à la gérante, qui a immédiatement déclenché une alerte relayée auprès de la population.

L'enfant a pu être pris en charge dans la nuit par le service de la Population. Le lendemain matin, la mère est réapparue, désorientée, pour réclamer son bébé. Elle a été arrêtée sur-le-champ et a désigné son mari, également placé en garde à vue.

Après présentation devant le parquet, le nourrisson a été confié à son père, tandis que la mère a été envoyée en prison dans l'attente de la suite de la procédure.