Angola: Travaux de construction de la sous-station électrique de Kiwaba Nzoji en cours

Malanje — Les travaux de construction de la sous-station électrique et de la ligne de transport d'électricité de 110 kilovolts, qui alimentera la ville de Kiwaba Nzoji et ses environs, progressent bien.

Ce projet, lancé en septembre dernier, s'inscrit dans le cadre du Projet Solaire n° 2, une initiative du gouvernement angolais visant à approvisionner en électricité tout le pays.

Réalisés par la société MCA, les travaux consistent en la construction d'un réseau de 30 kilovolts qui garantira l'électrification de la localité.

L'administrateur municipal de Kiwaba Nzoji, José Neves, a visité le chantier jeudi et a reçu des informations précises sur la construction des fondations qui accueilleront les équipements électriques, ainsi que sur les bâtiments de RNT, ENDE, le poste de garde et les autres dépendances.

À l'occasion, le directeur des travaux de l'entreprise de construction MCA, Alberto Sangula, qui n'a pas fourni plus de détails, a déclaré que la ligne de transport d'électricité entre la ville de Malanje et la municipalité de Kiwaba Nzoji était déjà à un niveau d'achèvement acceptable.

Il a souligné que le projet devrait être achevé en 2026, une étape importante qui promet de stimuler le développement socio-économique de la région.