Angola: Basketball - Pep Clarós vise le championnat du monde

Luanda — Pep Clarós, sélectionneur de l'équipe nationale angolaise de basketball, a déclaré jeudi soir à Luanda que l'objectif principal de l'Angola est de se qualifier pour le Championnat du monde 2027, qui se tiendra au Qatar.

Lors de sa conférence de presse officielle, organisée après la prolongation de son contrat avec la FAB (Fédération angolaise de basketball) jusqu'en 2027, Pep Clarós a souligné que l'expérience acquise lors du dernier championnat du monde, organisé aux Philippines, ainsi que la victoire à l'Afrobasket 2025, disputé en Angola, sera cruciale pour atteindre cet objectif.

Le sélectionneur, nommé pour la première fois en 2023, a toutefois mis en garde contre les difficultés potentielles lors des qualifications, dues à la compétition des joueurs évoluant en NCAA et dans des clubs européens, où les règles sportives et financières peuvent limiter leur disponibilité pour représenter le pays.

« Certains joueurs auront plus de difficultés à revenir. Il est important de trouver des mécanismes qui garantissent la présence de nos talents dans tous nos engagements », a-t-il souligné.

Pep Clarós a jugé les progrès de l'équipe nationale positifs, soulignant la présence croissante des joueurs angolais dans les compétitions internationales, notamment aux États-Unis et en Europe.

Le sélectionneur a également expliqué qu'en raison du calendrier des compétitions, certains joueurs évoluant en NCAA ne pourront pas participer à la première fenêtre de qualification, prévue en février prochain.

Parmi les cas les plus notables, il a cité l'ailier Paulinho Bala, récemment recruté par l'Université de l'Arkansas.

Selon Pep Clarós, on compte actuellement près de 25 athlètes actifs aux États-Unis et une vingtaine en Europe, un nombre supérieur à celui des années précédentes.

Le sélectionneur a évoqué la forte demande de joueurs ayant le potentiel d'intégrer l'équipe nationale, ajoutant que celle-ci exige un engagement maximal et que les athlètes les plus impliqués seront sélectionnés, qu'ils aient ou non fait partie de l'équipe qui a remporté l'Afrobasket cette année.

La première phase de qualification pour la Coupe du Monde 2027, zone Afrique, débute le 27 avec les matchs des groupes A (Cap-Vert, Libye, Soudan du Sud et Cameroun) et C (Guinée, Tunisie, Nigeria et Rwanda).

Les groupes B (Madagascar, Sénégal, RDC et Côte d'Ivoire) et D (Angola, Égypte, Ouganda et Mali) entameront la compétition le 26 février 2026.