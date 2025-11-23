Angola: Protection civile et sapeurs-pompiers reçoit des nouveaux matériels

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les commandements provinciaux de la Protection civile et des sapeurs-pompiers bénéficieront de nouveaux matériels pour une meilleure lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles, a annoncé ce vendredi à Luanda le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.

Selon le ministre, qui s'est rendu au siège de la Protection civile et des sapeurs-pompiers pour une visite d'évaluation, ces ressources seront livrées dans les prochains jours et permettront d'intervenir plus efficacement en cas d'incendies, de naufrages et autres catastrophes.

« Cette rencontre nous a permis d'identifier les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau national. Il est primordial d'améliorer en priorité les commandements provinciaux de la Protection civile et des sapeurs-pompiers », a-t-il souligné.

Manuel Homem a reconnu que la capacité à lutter contre les catastrophes dépend des conditions de travail, et que le ministère investit donc dans l'acquisition de ressources ainsi que dans la rénovation et la remise en état des casernes de pompiers à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme de livraison de ressources, qui se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, vise à améliorer les conditions de travail du personnel et à offrir un service plus performant et plus précis aux citoyens.

Le ministre a encouragé les troupes à poursuivre les opérations.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.