Angola: Protection civile et sapeurs-pompiers reçoit des nouveaux matériels

Luanda — Les commandements provinciaux de la Protection civile et des sapeurs-pompiers bénéficieront de nouveaux matériels pour une meilleure lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles, a annoncé ce vendredi à Luanda le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.

Selon le ministre, qui s'est rendu au siège de la Protection civile et des sapeurs-pompiers pour une visite d'évaluation, ces ressources seront livrées dans les prochains jours et permettront d'intervenir plus efficacement en cas d'incendies, de naufrages et autres catastrophes.

« Cette rencontre nous a permis d'identifier les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau national. Il est primordial d'améliorer en priorité les commandements provinciaux de la Protection civile et des sapeurs-pompiers », a-t-il souligné.

Manuel Homem a reconnu que la capacité à lutter contre les catastrophes dépend des conditions de travail, et que le ministère investit donc dans l'acquisition de ressources ainsi que dans la rénovation et la remise en état des casernes de pompiers à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme de livraison de ressources, qui se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, vise à améliorer les conditions de travail du personnel et à offrir un service plus performant et plus précis aux citoyens.

Le ministre a encouragé les troupes à poursuivre les opérations.