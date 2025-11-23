Angola: Eduardo Paím honoré au Congrès international de Kizomba

Icolo e Bengo — Le producteur et compositeur Eduardo Paím a été honoré jeudi lors de la clôture du Congrès international de Kizomba, qui s'est tenu du 18 au 20 novembre dans la municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo, a rapporté l'ANGOP.

La remise de ce certificat d'honneur par les organisateurs de l'événement est une reconnaissance de l'artiste pour avoir créé le genre musical Kizomba il y a environ 40 ans.

Eduardo Paím est l'auteur de nombreux succès, tels que « Rosa baila », « São saudades » et « Foi aqui », parmi d'autres chansons, qui continuent de marquer plusieurs générations et d'exercer une grande influence sur la musique angolaise.

À cette occasion, dans des déclarations à la presse, le directeur d'Espaço Aplausos, qui accueillait l'événement, Manuel Kabingano, a affirmé que la reconnaissance d'Eduardo Paím était justifiée, puisque le style qu'il a créé, la kizomba, domine déjà le monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La grandeur d'Eduardo Paím est à la hauteur de la kizomba elle-même », a-t-il souligné.

Durant ces trois jours, des débats ont porté sur des sujets tels que « La kizomba comme patrimoine et symbole de l'identité culturelle angolaise », « Les racines de la kizomba : identité, origine et évolution », « La kizomba comme facteur de promotion touristique, de dialogue culturel et de création de revenus » et « Les femmes dans la kizomba : force, visibilité et rôle prépondérant ».

Parmi les autres experts, universitaires et musiciens invités à prendre la parole figuraient Euclides da Lomba, Matias Damásio, Yola Araújo, Dom Kikas, Sérgio Rodrigues, Márcio Daniel et Engrácia do Carmo.

La kizomba est un genre musical et une danse d'origine angolaise, apparu dans les années 1980, mêlant le semba traditionnel, un style similaire, à des influences zouk.

Le mot kizomba signifie littéralement « fête » en kimbundu, la langue nationale. Ce style musical se caractérise par des paroles en portugais ou dans une autre langue locale, et par un rythme généralement plus lent et plus sensuel.

Cette danse est connue pour la forte connexion entre les partenaires, les mouvements intimes et la sensualité.