Angola: Eduardo Paím honoré au Congrès international de Kizomba

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Icolo e Bengo — Le producteur et compositeur Eduardo Paím a été honoré jeudi lors de la clôture du Congrès international de Kizomba, qui s'est tenu du 18 au 20 novembre dans la municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo, a rapporté l'ANGOP.

La remise de ce certificat d'honneur par les organisateurs de l'événement est une reconnaissance de l'artiste pour avoir créé le genre musical Kizomba il y a environ 40 ans.

Eduardo Paím est l'auteur de nombreux succès, tels que « Rosa baila », « São saudades » et « Foi aqui », parmi d'autres chansons, qui continuent de marquer plusieurs générations et d'exercer une grande influence sur la musique angolaise.

À cette occasion, dans des déclarations à la presse, le directeur d'Espaço Aplausos, qui accueillait l'événement, Manuel Kabingano, a affirmé que la reconnaissance d'Eduardo Paím était justifiée, puisque le style qu'il a créé, la kizomba, domine déjà le monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La grandeur d'Eduardo Paím est à la hauteur de la kizomba elle-même », a-t-il souligné.

Durant ces trois jours, des débats ont porté sur des sujets tels que « La kizomba comme patrimoine et symbole de l'identité culturelle angolaise », « Les racines de la kizomba : identité, origine et évolution », « La kizomba comme facteur de promotion touristique, de dialogue culturel et de création de revenus » et « Les femmes dans la kizomba : force, visibilité et rôle prépondérant ».

Parmi les autres experts, universitaires et musiciens invités à prendre la parole figuraient Euclides da Lomba, Matias Damásio, Yola Araújo, Dom Kikas, Sérgio Rodrigues, Márcio Daniel et Engrácia do Carmo.

La kizomba est un genre musical et une danse d'origine angolaise, apparu dans les années 1980, mêlant le semba traditionnel, un style similaire, à des influences zouk.

Le mot kizomba signifie littéralement « fête » en kimbundu, la langue nationale. Ce style musical se caractérise par des paroles en portugais ou dans une autre langue locale, et par un rythme généralement plus lent et plus sensuel.

Cette danse est connue pour la forte connexion entre les partenaires, les mouvements intimes et la sensualité.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.