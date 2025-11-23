Sénégal: Gestion d'Assane Diao - La FSF démonte les accusations de Cesc Fàbregas

Va-t-on vers un bras de fer entre Côme et le Sénégal au sujet d'Assane Diao ? En attendant, la Fédération sénégalaise de football a tenu à répondre au coach du club italien, Cesc Fàbregas, après ses accusations contre les Lions au sujet de la gestion de son protégé.

« Assane Diao était absent pendant 7 mois, il n'a joué que 3 matchs et a été appelé avec le Sénégal. Ça n'a aucun sens. Il est allé en sélection avec une blessure et s'est peu entraîné. Il s'est blessé puis est rentré. Il ira peut-être à la CAN mais il ne devrait pas ». Cette phrase est de Cesc Fàbregas, coach de Côme, ce samedi 22 novembre 2025 en conférence de presse. Autant dire qu'elle n'a pas plu à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Cette dernière a d'ailleurs publié un communiqué dans la soirée pour donner sa version concernant l'arrivée de l'ailier pour la trêve de novembre, puis son départ avant même les matchs contre le Brésil (15 novembre) et le Kenya (18 novembre).

« La Fédération sénégalaise de football (FSF) tient à clarifier la situation concernant le joueur Assane Diao, suite à des informations récentes diffusées par les dirigeants de son club, Côme (Série A), affirmant que le joueur se serait blessé lors de son passage en sélection. Elle tient à préciser qu'Assane Diao a débarqué en sélection avec une blessure contractée en club, lors du match contre Cagliari, le 8 novembre, où il n'a joué que 45 minutes avant de céder sa place à la pause », renseigne d'abord l'instance faîtière du football sénégalais, qui poursuit : « En effet, pendant toute la durée du stage de préparation du match amical entre le Sénégal et le Brésil, qui a eu lieu à Londres, Assane Diao n'a jamais été en situation de participer pleinement aux séances d'entraînement. Le joueur a évolué en dehors du groupe et n'a pas pris part aux activités physiques normales, se limitant à des exercices spécifiques sous la supervision du staff médical de la FSF, qui a finalement jugé de le libérer en accord avec le staff technique. »

Pour rappel, depuis ses deux premières sélections au mois de mars 2025, Assane Diao n'a plus porté le maillot des Lions. Blessé au pied, il avait raté les rendez-vous de juin, septembre et octobre.