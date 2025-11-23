Sénégal: Ligue 1 - Habib Beye et Rennes s'offrent une démonstration de force face à Monaco

L'embellie se poursuit à Rennes, et de quelle manière. Les hommes d'Habib Beye ont battu Monaco 4-1 ce samedi 22 novembre 2025 pour la 13e journée de Ligue 1.

Énorme opération pour le Stade Rennais. Les Bretons ont battu l'AS Monaco ce samedi, et de fort belle manière. Un éclatant succès 4-1 avec des réalisations de Aït Boudlal (20e), Madhi Camara (48e), Embolo (73e) et Blas (83e, sp). Mika Biereth, dans le temps additionnel, avait réduit le score pour Monaco dans les arrêts de jeu. À noter que, côté monégasque, Krépin Diatta était titulaire, alors que Lamine Camara est entré en jeu en deuxième mi-temps pour son premier match depuis deux mois, après son entorse à la cheville. Paul Pogba est également entré en jeu, lui qui a disputé ses premières minutes depuis deux ans, après sa suspension pour dopage.

Grâce à cette victoire, Rennes s'installe à la 5e place de Ligue 1 avec 21 points, à 1 unité de Strasbourg, 4e, battu à Lens (0-1). Par ailleurs, les Rennais ont engrangé une 3e victoire de suite, le 4e match sans défaite depuis l'annonce du départ imminent de Beye après le revers contre Nice le 26 octobre dernier. En outre, cette saison, Rennes a battu des gros de ce championnat : Marseille, Lyon, Strasbourg et Monaco.