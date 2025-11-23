Sénégal: Transformation digitale - Dix projets de l'ESP retenus pour accompagner le New Deal Technologique

Dix projets portés par des étudiants et anciens étudiants de l'École supérieure polytechnique (ESP) ont été sélectionnés comme finalistes du concours d'innovation organisé samedi lors du Forum New Deal Technologique, une initiative du Réseau des alumni de l'ESP visant à soutenir l'entrepreneuriat numérique au Sénégal.

Alignés sur les priorités nationales en matière de cybersécurité, de gouvernance des données, d'innovation et d'inclusion numérique, ces projets bénéficieront d'une enveloppe globale de 7 millions de francs CFA, dont 5 millions destinés aux lauréats et 2 millions consacrés à leur accompagnement en communication, mentorat et logistique.

La présidente du réseau, Lissoune Ndiaye, a souligné que cette sélection illustre « le potentiel remarquable des talents formés à l'ESP » et s'inscrit dans la dynamique du Start-up Act, qui entend faciliter l'émergence de jeunes entreprises technologiques. Tout au long du forum, les porteurs de projets ont présenté leurs solutions devant un panel d'experts issus du secteur public, privé et académique, appelés à formuler des recommandations pour renforcer l'impact du New Deal Technologique.

Des intervenants de haut niveau, dont la vice-rectrice de l'UCAD, Pr Fatou Diop Sall, et le directeur du Calcul intensif à la Cyber Infrastructure nationale (CINERI), Adama Coly, ont salué l'initiative, rappelant que l'innovation étudiante représente un levier stratégique pour la souveraineté numérique du pays.