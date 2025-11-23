Sénégal: Gel des importations de banane - Les acteurs demandent la prorogation de la mesure

Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés (Arm), Babacar Sembène, s'est rendu à Tambacounda pour visiter les champs de banane et évaluer le gel des importations de ce produit. Les acteurs de la filière ont sollicité le prolongement du gel. Ils estiment que jusqu'en octobre, 23 700 tonnes ont été commercialisées.

TAMBACOUNDA- À la suite d'une visite de prospection et d'évaluation de la mesure interdisant l'importation de bananes de septembre à novembre, effectuée, jeudi 20 novembre, dans les champs de banane de Foudou, Afia et Laboya par le directeur général de l'Agence de régulation des marchés (Arm), Babacar Sembène, les producteurs ont réaffirmé leur engagement à approvisionner le marché national en bananes de qualité et en quantité suffisante.

En contrepartie, ils plaident pour le maintien du gel des importations, intervenu au début du mois de septembre et qui doit prendre fin à la fin du mois de novembre, afin de mieux sécuriser l'écoulement de leur production. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure, le 1er septembre, 23 700 tonnes ont été commercialisées pour des recettes estimées à 9 milliards de FCfa. « Nous demandons la prolongation du gel pour trois mois, car nous sommes capables de satisfaire le marché national », a déclaré le président du Collectif régional des Producteurs de Bananes de Tambacounda (Corprobat), Yaya Sall.

Selon Mamadou Oumar Sall, président du Collège national des Producteurs de Bananes du Sénégal, l'ouverture des frontières pourrait fortement compromettre l'écoulement des produits pour de nombreux acteurs. Les commerçants partagent cette préoccupation et affirment être prêts à soutenir la production locale. « Nous nous engageons à respecter nos engagements et à continuer à acheter la banane locale.

Nous sommes favorables au maintien du gel », a affirmé le président national des Commerçants de Bananes, Aliou Diallo. Malgré une période de cohabitation observée durant les deux premières semaines d'application du gel des importations, Yaya Sall, président du Corprobat, confirme un impact positif sur l'écoulement de la production nationale. Les volumes écoulés sont passés de 7000 tonnes en juillet à 12 500 tonnes en septembre.

Selon lui, la production nationale attendue pour cette année est de 112 500 tonnes, une quantité jugée suffisante pour couvrir les besoins du pays estimés à 102 000 tonnes l'année dernière. Toutefois, il met en lumière la principale difficulté de la filière : la variation mensuelle des volumes produits. Sur ce point, M. Sall appelle à une meilleure planification afin de prévenir à la fois les pertes et les pénuries sur le marché.

À l'issue des échanges, le directeur général de l'Arm a salué les effets bénéfiques du gel, notamment l'amélioration des revenus des producteurs et la sécurisation des emplois. Et au vu des résultats enregistrés et des prévisions de production, il juge la prolongation du gel possible, insistant cependant sur la nécessité d'une analyse approfondie de toutes les données et rappelant que l'obligation de l'État est double : « accompagner la filière, mais aussi approvisionner correctement le marché en qualité et en quantité Babacar Sembène exprime sa satisfaction quant à cette phase pilote, malgré les points qui restent à améliorer. Il a, par ailleurs, réitéré les engagements du gouvernement à accompagner les producteurs de bananes.