Afrique de l'Ouest: Le Sénégal et la Mauritanie reconduisent leur accord de pêche pour renforcer la coopération halieutique

Signé initialement le 5 juin 2024 à Nouakchott et entré en vigueur le 23 juillet 2024, le protocole précédent avait pris fin le 22 juillet 2025. Pour assurer la continuité des activités, la partie mauritanienne avait accordé une prorogation exceptionnelle de deux mois, couvrant la période du 23 juillet au 22 septembre 2025.

Un nouvel accord pour consolider la coopération bilatérale

Soucieuses de renforcer leur partenariat et de mieux encadrer les activités halieutiques, les autorités sénégalaises et mauritaniennes ont décidé de reconduire le protocole, en attendant la conclusion d'un nouvel accord plus global. Cette reconduction vise à garantir la poursuite des activités de pêche, la sécurité des marins et la durabilité des ressources marines.

Les deux parties mèneront des discussions techniques approfondies pour améliorer les conditions d'exercice des pêcheurs, augmenter le nombre de licences et adapter le dispositif aux besoins des communautés de pêche artisanale. Elles examineront également la possibilité d'une réparation et d'un meilleur entretien du matériel de pêche, ainsi qu'une trêve hivernale, sollicitée par les pêcheurs afin de planifier plus efficacement la reprise des activités.

Une coopération exemplaire saluée par les acteurs du secteur

Le ministère se félicite de la réaction positive des pêcheurs de Saint-Louis, principaux bénéficiaires du dispositif, qui ont salué le renouvellement de l'accord et remercié les deux gouvernements pour leurs efforts en faveur de la continuité des activités.

Placée sous la conduite de la ministre Dr Fatou Diouf, cette reconduction s'inscrit dans la continuité d'une coopération bilatérale exemplaire, fondée sur la solidarité et la préservation durable des ressources marines.