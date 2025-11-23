Sénégal: 'L'état civil est indispensable pour la sécurité nationale' (Balla Moussa Fofana)

Dakar — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a souligné, samedi, l'importance de l'état civil pour la sécurité nationale.

"L'état civil n'est pas seulement une procédure administrative. Il est une ressource stratégique indispensable pour la sécurité nationale. Il est aussi indispensable pour planifier les services publics (...)", a-t-il déclaré.

Le ministre présidait la cérémonie de clôture de la semaine nationale de l'état civil en présence du maire de Dakar, du représentant de l'Union européenne (UE), entre autres autorités.

Le thème de cette édition 2025 était "Un état civil digitalisé et accessible à tous les citoyens".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce thème traduit finalement notre vision qui est de bâtir un état civil moderne, sécurisé et proche des citoyens parce qu'il ne peut y avoir de souveraineté sans sécurité. Mais, il ne peut y avoir de sécurité sans une maîtrise complète et totale de notre état civil", a soutenu Balla Moussa Fofana.

Concernant le programme "NEKKAL", financé par l'UE, le ministre a annoncé la construction de 26 centres d'état civil, dont 3 centres ont été inaugurés cette semaine.

"À travers l'Acte 4 de la décentralisation, nous avons choisi de placer la modernisation de l'état civil, mais surtout l'offre de services municipaux au coeur de la réunification territoriale qui est en marche", a t-il dit.

Il a informé que les collectivités territoriales disposeront désormais de données fiables et actualisées leur permettant de mieux gérer leurs ressources, d'anticiper sur les besoins des populations et de renforcer la proximité avec les citoyens.

"Chaque acte d'état civil devient ainsi un outil de gouvernance, un moteur de développement local et un garant de l'égalité dans l'accès aux services sociaux. L'état civil est donc la clé de toute politique de développement", a-t-il ajouté.

Cette semaine nationale de l'état civil a été marquée par la sensibilisation, la formation et la mobilisation sociale, a t-il salué.

Selon lui, "les équipes de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC) ont parcouru des milliers de kilomètres pour rencontrer les populations et rappeler l'importance de déclarer à temps les naissances, les mariages et les décès".