Sénégal: Ziguinchor - Déthie Fall en mission pour suivre l'évolution des chantiers

Ziguinchor — Le ministre des Infrastructures, Déthie Fall, accompagné de ses collaborateurs, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que des équipes d'Ageroute, de Promovilles et de la Direction des infrastructures universitaires, était ce samedi à Ziguinchor dans le cadre d'une mission de suivi des chantiers routiers, universitaires et urbains.

M. Fall a indiqué être venu "constater l'état d'avancement des travaux, évaluer les besoins et renforcer la coordination des acteurs" dans le cadre du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

Arrivé par voie aérienne, le ministre a parcouru l'axe Cap-Skirring-Ziguinchor.

À Oussouye, le ministre et le Directeur général de Promovilles ont visité un programme portant sur 4,5 km de voiries, dix salles de classe et divers aménagements urbains. Financé à hauteur de 4,869 milliards de francs CFA, ce projet vise à moderniser la commune et à améliorer le cadre de vie des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Ziguinchor, Dethie Fall a inspecté les chantiers de l'Université Assane-Seck, notamment les amphithéâtres, salles de cours, restaurants et autres infrastructures en construction sous maîtrise d'ouvrage de la DIU.

Il a également effectué une visite technique du projet routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack, un investissement de plus de 115 milliards de francs CFA. Le ministre a précisé que l'exécution de cette infrastructure stratégique pour le désenclavement de la Casamance "dépasse aujourd'hui 90 % ".

Le ministre des Infrastructures a souligné que les doléances exprimées par les collectivités locales, notamment à Nyassia, "seront examinées avec le ministère des Finances afin d'être intégrées dans un échéancier de court, moyen et long termes".

Il a rappelé avoir déjà porté ces préoccupations devant la commission de l'Assemblée nationale.

Dethie Fall a, par ailleurs, salué "la rigueur et l'engagement" du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avec qui il dit travailler "en parfaite synergie" dans le cadre des priorités définies par le chef de l'État et le Premier ministre.

Il regagnera Dakar par la route, en passant par Bignona, Bounkiling, Diaroumé, Sédhiou, Kérouané, Ndiaganiao et Kaolack, afin de vérifier l'état des infrastructures sur l'ensemble du corridor sud.