Sénégal: ESP - Les anciens étudiants veulent contribuer aux politiques publiques et à l'innovation (présidente)

-Le Réseau des Alumni de l'École supérieure polytechnique (ESP) entend mobiliser l'expertise de ses membres pour accompagner les politiques publiques, soutenir l'innovation et contribuer à la transformation numérique du pays, a déclaré, samedi, sa présidente, Lissoune Ndiaye.

"Notre vision est claire : mobiliser l'expertise de l'ESP pour contribuer aux politiques publiques, soutenir l'innovation et accompagner la transformation du pays. Nous ne sommes pas seulement une association d'anciens étudiants mais un collectif d'ingénieurs, de gestionnaires, de chercheurs, d'entrepreneurs et d'experts déterminés à mettre leur savoir-faire au service de la nation", a-t-elle affirmé.

Elle intervenait lors d'un forum sur le New Deal Technologique (NDT) sous le thème : "Cybersécurité, data gouvernance et financement de l'innovation : comment bâtir un écosystème sécurisé, inclusif et durable au service du NDT".

Le forum organisé par le Réseau des Alumni de l'École supérieure polytechnique (ESP) a réuni plusieurs acteurs des secteurs public, privé et académique ainsi que des élèves.

Cette édition s'inscrit dans la dynamique du New Deal Technologique, une initiative nationale visant à accélérer la transformation numérique du Sénégal à travers la souveraineté digitale, la promotion de l'innovation et le renforcement de l'inclusion numérique.

Selon Mme Ndiaye, le positionnement du réseau repose sur trois piliers: être force une propositions, créer des passerelles entre les talents et les institutions, et valoriser le génie endogène pour que l'ESP demeure un moteur du développement national.

Elle a indiqué que l'engagement citoyen reste "la force essentielle " derrière chacune des initiatives du réseau.

Le forum, dédié à la réflexion sur la cybersécurité, la gouvernance des données et le financement de l'innovation, a été l'occasion d'aborder ces enjeux "au coeur de la réussite de la transformation numérique"'.

Des panels de haut niveau vont permettre de produire des "recommandations stratégiques et opérationnelles" pour maximiser l'impact du New Deal Technologique.

Il est également prévu un Concours de Projets, organisé en cohérence avec la dynamique du Start-up Act, adopté deux jours plus tôt. "Cette loi vise à créer un cadre favorable à l'entrepreneuriat technologique en allégeant les obstacles administratifs et fiscaux et en stimulant l'innovation", selon la présidente du Réseau.

Dix projets finalistes, portés par des étudiants et des Alumni de l'ESP, vont présenter "la force du talent endogène", a t-elle dit.

Les prix, d'une valeur totale de 7 millions FCFA, dont 5 millions remis directement aux lauréats et 2 millions dédiés à l'accompagnement en communication, en logistique et en mentorat pour les deux premiers prix sont, selon Lissoune Ndiaye, "des investissements modestes dans le capital humain, la ressource la plus précieuse du pays.

La vice-rectrice de l'UCAD, Pr Fatou Diop Sall, a pour sa part souligné que cette vision repose sur la souveraineté numérique, l'innovation inclusive et la transformation économique, rappelant le rôle clé de l'UCAD dans la formation et l'innovation.

Adama Coly, Directeur du Calcul intensif a la Cyber Infrastructure nationale pour l'Enseignement supérieur et l'innovation (CINERI) du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a rappelé que la cybersécurité, la gouvernance des données et l'innovation sont essentielles à la souveraineté numérique.

Les infrastructures stratégiques comme le Supercalculateur national et l'Intelligence artificielle (IA) en sont des piliers soutenus par l'expertise des Alumni de l'ESP, a t-il souligné.

Pour sa part, la Directrice des Technologies de l'Information et de Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aïssatou Ndiaye Sy, a réaffirmé la place centrale du numérique dans l'agenda du gouvernement, en présentant les quatre axes du New deal technologique,.

Le Directeur du système d'information de l'Assemblée nationale, El Hadji Daouda Diaw, a mis en valeur la contribution des Alumni de l'ESP, capables de fédérer les expertises et de proposer des solutions adaptées aux priorités nationales, notamment en digitalisation et cybersécurité.