Sénégal: Près de deux millions de Sénégalais pratiquent encore la défécation à l'air libre (ministre)

Nyassia (Ziguinchor) — Près de deux millions de Sénégalais dont 1,8 million en milieu rural, pratiquent encore la défécation à l'air libre, a déploré, samedi, à Nyassia le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"Au Sénégal, près de 2 millions de personnes, dont 1,8 million en milieu rural, continuent de recourir à cette pratique de défécation à l'air libre, d'après les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD, 2023)", a-t-il déclaré.

Cheikh Tidiane Dièye présidait à Nyassia la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale des toilettes, en présence du ministre des Infrastructures, Dethie Fall, d'autorités administratives ainsi que d'un important public.

Des autorités territoriales, coutumières et religieuses ont également pris part à la rencontre.

Dans la région de Ziguinchor, a indiqué le ministre, "environ 38 % des ménages ne disposent pas encore d'un service d'assainissement amélioré".

Ces statistiques, a-t-il ajouté, illustrent l'ampleur des défis à relever pour garantir la dignité humaine, protéger la santé publique et préserver l'environnement.

Le ministre a rappelé que cette journée internationale s'appuie sur un constat préoccupant : 3,4 milliards de personnes dans le monde vivent encore sans service d'assainissement sûr et 354 millions pratiquent toujours la défécation à l'air libre, selon le rapport conjoint OMS/UNICEF 2025.

Placée sous le thème "L'assainissement dans un monde en mutation ", l'édition 2025 constitue, selon lui, un appel fort à un engagement collectif pour faire de l'assainissement un levier de développement durable et de résilience face au changement climatique.

Cheikh Tidiane Dièye a souligné que, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 - Axe 2 (capital humain et équité sociale), l'assainissement est érigé en priorité nationale, avec l'objectif d'assurer un accès durable aux services d'assainissement et d'éradiquer la défécation à l'air libre.

À ce titre, la mise en oeuvre des programmes d'assainissement en milieu rural constitue un maillon essentiel.

Le ministre a annoncé que son département réalisera, grâce à la ligne budgétaire destinée au renforcement de l'accès à l'assainissement rural (7,5 milliards F CFA), 18 650 ouvrages d'assainissement, dont 18 500 latrines familiales.

Selon lui, plus de 200 000 personnes auront ainsi accès à un service d'assainissement sécurisé, tandis qu'au moins 10 000 élèves, dont 6 000 filles, bénéficieront d'ouvrages d'assainissement sensibles au genre.

Cheikh Tidiane Dièye a rappelé qu'un des projets en cours a déjà permis la réalisation de 1 341 latrines familiales sur les 1 775 prévues, touchant plus de 13 000 personnes, ainsi que la construction de 36 édicules publics sur un objectif de 47.

Dans le cadre de la composante assainissement rural du Projet d'accès aux services d'eau et d'assainissement et de résilience durable dans les zones défavorisées, le ministre a annoncé la réalisation de 10 000 latrines et 30 édicules publics dans plusieurs régions du pays, dont Kédougou et Tambacounda.

Il a également souligné que les initiatives portées par la Direction de l'assainissement et l'Office national de l'assainissement s'inscrivent dans un ambitieux programme national visant la construction de 120 000 ouvrages d'assainissement, pour un coût global de plus de 50 milliards de francs CFA, à déployer dans les prochaines années.

Le ministre a en outre évoqué le Projet d'accélération de l'assainissement et de l'hygiène publique inclusive dans les régions du Sud, d'un coût de 39,5 milliards de F CFA, qui interviendra à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda et Vélingara, avec une extension envisagée jusqu'à Sédhiou.

Il a indiqué que son département mène également une réflexion sur les problématiques d'assainissement dans les îles de la basse Casamance et annoncé que Toubacouta, un village de Nyassia, sera prochainement doté d'un système d'adduction d'eau potable.

Cheikh Tidiane Dièye a assuré que l'ensemble de ces investissements contribuera significativement à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier en milieu rural.