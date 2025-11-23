Sénégal: Kolda - renforcement des capacités des ONG, Associations et Fondations sur leurs cadres juridiques et sur la lutte contre les flux financiers illicite

22 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

SÉNÉGAL-SOCIÉTÉ

Kolda, 22 nov (APS) - Un atelier régional de renforcement des capacités des ONG, Associations et Fondations sur leurs cadres juridiques et sur la lutte contre les flux financiers illicite s'est ouvert ce samedi à Kolda en présence de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.

Cette rencontre vise à rappeler le cadre légal et réglementaire qui régit les interventions des ONG, Associations et Fondations, a expliqué le gouverneur de la région de Kolda.

Il a relevé la forte présence de ces organisations dans la région avant d'inviter leurs responsables à la vigilance face aux flux financiers illicites.

"Les Organisations non gouvernementales, Associations et Fondations doivent jouer le rôle qui leur revient dans cette lutte acharnée que nous menons contre les flux financiers illicites. Nos plus hautes autorités ont fait de la lutte contre le terrorisme et le financement illicite une priorité", a t-il déclaré.

"Dans ce monde en perpétuelle mutation, les stratégies des criminelles sont lésion et il peuvent passer par le canal de ces organisations pour financer des actions criminelles. Et c'est à juste raison que cette mission soit à Kolda pour renforcer les capacités des acteurs", a t-il ajouté.

La région de Kolda accueille plusieurs ONG, Associations et Fondations qui interviennent dans divers secteurs.

