Sénégal: Les Inspecteurs du trésor planchent sur la souscription d'assurance 'comme outil de prévention des risques pour les comptables publics'

Dakar — L'Amicale des inspecteurs du trésor du Sénégal (AITS) a organisé, samedi, à Dakar, un atelier d'échanges et d'informations sur la sécurisation de la gestion publique à travers la souscription d'assurance comme outil de prévention des risques pour les comptables publics.

La rencontre portant sur le thème : "Sécuriser la gestion publique : la souscription d'assurance comme outil de prévention des risques pour les comptables publics" vise, entre autres, à "évaluer la faisabilité d'une couverture assurance de groupe, à élaborer les bases d'un cadre réglementaire et contractuel", selon le directeur général de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye.

"Cette rencontre est la première étape vers la définition d'un cadre réglementaire et contractuel pour un futur dispositif national d'assurance professionnelle. C'est l'occasion d'engager un dialogue franc, technique et constructif avec les maisons d'assurance invitées", a t -il expliqué.

Il s'agit pour la Direction générale et l'Amicale, a t -il ajouté, de "recueillir leur expertise afin d'évaluer la faisabilité, les conditions, mais aussi les limites d'un dispositif d'assurance de groupe dédié à la fonction comptable publique".

Cet atelier constitue ainsi "la première étape vers la mise en place d'un dispositif d'assurance responsabilité professionnelle pour les comptables publics".

"Les expériences variées tirées de l'exercice de la fonction comptable ont mis en lumière non seulement la vulnérabilité de cette fonction, mais également l'urgence de réfléchir à un mécanisme moderne, structuré et solide en complément de nos dispositifs internes de prévention, de contrôle et de supervision", selon Amadou Tidiane Gaye

Un tel dispositif servirait également, a-t-il fait valoir, à "renforcer la sérénité et la confiance des comptables dans l'exercice de leurs missions, à protéger leur patrimoine personnel en cas d'erreurs involontaires, à améliorer la résilience du réseau comptable face aux risques et à garantir, in fine, un service public plus sécurisé et plus performant".

Le directeur général de la comptabilité publique du trésor précise toutefois que "l'objectif n'est ni de diluer la responsabilité pénale ni d'encourager la négligence, mais de protéger les agents contre les conséquences financières disproportionnées lorsque la faute est de surcroît ni volontaire ni frauduleuse".

Le président de l'AITS, Mamadou Diop, a, pour sa part, fait noter qu'il s'agit d'identifier les risques du métier qui sont "possibles et inhérents" à la pratique comme les fautes non intentionnelles des comptables publics. Il a invité ses pairs à y réfléchir en rapport avec les compagnies d'assurance pour éventuellement mettre des garanties.