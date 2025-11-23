Sénégal: La République de Kazan cherche à pénétrer le marché africain

22 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kazan — Taliya Minullina, ministre local en charge des Investissements de la République de Tatarstan dans la Fédération de la Russie a évoqué l'ambition de son pays d'avoir des relations économiques plus développées avec le continent africain, déplorant notamment le manque d'information sur les opportunités d'affaires avec l'Afrique.

Recevant un groupe de journalistes africains en séjour dans la Fédération de Russie dont son pays est membre, elle a insisté sur le souhait de Kazan de pénétrer le marché africain à travers une coopération plus solide.

A la tête du département des investissements du Tatarstan depuis 12 ans, Mme Minullina a notamment souligné la particularité de cette région de la Russie majoritairement musulmane, se distinguant, affirme-t-elle, par son multiculturalisme et la coexistence pacifique entre les différentes confessions.

Elle a cité les ressources minérales, l'industrie de transformation, la construction, l'aviation, l'agriculture, l'économie pétrolière et gazière, comme les secteurs les plus dynamiques dans cette région qui se veut une économie basée sur la connaissance à travers 45 universités thématiques.

Taliya Minullina a, à cet effet, appelé son pays et l'Afrique à travailler à la mise en place de plans communs pour la coopération, à travers des corridors logistiques et le paiement international qu'elle cite comme un "facteur bloquant" dans cette relation avec l'Afrique.

Devant des journalistes africains en tournée de presse en Russie sur invitation de l'Agence de presse locale TASS, la ministre locale en charge des Investissements a mis en avant "le régime fiscal attractif et allégé" de la région de Tatarstan pour mieux inciter les pays africains à venir nouer des partenariats avec cet État russe "aux potentialités immenses".

Lire l'article original sur APS.

