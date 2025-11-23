Sénégal: Appel à des initiatives de proximité pour lutter contre les changements climatiques

22 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président du comité scientifique de l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée, Dr Jean-Marie Koné, prône des initiatives de proximité pour la mise en oeuvre des conclusions du colloque organisé récemment à Dakar sur l'innovation et le développement durable.

"Il faudrait des initiatives de proximité vis-à-vis des interventions, des décisions qui ont été prises lors du colloque parce que le changement climatique, c'est une décision collective", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS à l'issue du colloque dont le thème était "Innovation et développement durable en Afrique".

Les résolutions prises lors de cette rencontre visent à "attirer l'attention" des décideurs politiques, privés et des acteurs pour "une prise de conscience" sur les catastrophes liées au changement climatique, a soutenu M. Koné.

"Le développement durable est une affaire de tous qu'on ne peut pas dédier à une catégorie de personnalités", a-t-il justifié, appelant l'ensemble des acteurs "à accompagner cette vision de changement climatique préconisée lors du colloque".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du comité scientifique de l'institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée a annoncé, dans ce sens, qu'un livre blanc sera publié pour amener tout le monde "à s'engager et à s'impliquer par rapport à cette vision".

Estimant que cet instrument permettra d'appliquer la stratégie collective face à la menace climatique qui frappe "à la porte de nos pays et continent", il a invité les acteurs du continent africain à prendre en compte les résolutions de ce colloque.

Dr Jean-Marie Koné s'est réjoui, par ailleurs, de "l'impact" du colloque international en termes "d'intégration et de vision", précisant que plus de cent personnalités venues de tous les continents y ont pris part.

"C'est un colloque rassembleur, de brassage, d'expertise, d'expérience et de vision collective", s'est félicité-t-il, invitant à l'unité sans laquelle, il n'y a point de développement.

Dr Koné, revenant sur le choix de Dakar pour accueillir ce colloque, a indiqué que le Sénégal a toujours occupé une place importante lors des débats internationaux.

"Cela a motivé l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée et le Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT) à choisir le Sénégal pour abriter notre colloque sur le développement durable", a-t-il expliqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.