Sénégal: Appel à des initiatives de proximité pour lutter contre les changements climatiques

Dakar — Le président du comité scientifique de l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée, Dr Jean-Marie Koné, prône des initiatives de proximité pour la mise en oeuvre des conclusions du colloque organisé récemment à Dakar sur l'innovation et le développement durable.

"Il faudrait des initiatives de proximité vis-à-vis des interventions, des décisions qui ont été prises lors du colloque parce que le changement climatique, c'est une décision collective", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS à l'issue du colloque dont le thème était "Innovation et développement durable en Afrique".

Les résolutions prises lors de cette rencontre visent à "attirer l'attention" des décideurs politiques, privés et des acteurs pour "une prise de conscience" sur les catastrophes liées au changement climatique, a soutenu M. Koné.

"Le développement durable est une affaire de tous qu'on ne peut pas dédier à une catégorie de personnalités", a-t-il justifié, appelant l'ensemble des acteurs "à accompagner cette vision de changement climatique préconisée lors du colloque".

Le président du comité scientifique de l'institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée a annoncé, dans ce sens, qu'un livre blanc sera publié pour amener tout le monde "à s'engager et à s'impliquer par rapport à cette vision".

Estimant que cet instrument permettra d'appliquer la stratégie collective face à la menace climatique qui frappe "à la porte de nos pays et continent", il a invité les acteurs du continent africain à prendre en compte les résolutions de ce colloque.

Dr Jean-Marie Koné s'est réjoui, par ailleurs, de "l'impact" du colloque international en termes "d'intégration et de vision", précisant que plus de cent personnalités venues de tous les continents y ont pris part.

"C'est un colloque rassembleur, de brassage, d'expertise, d'expérience et de vision collective", s'est félicité-t-il, invitant à l'unité sans laquelle, il n'y a point de développement.

Dr Koné, revenant sur le choix de Dakar pour accueillir ce colloque, a indiqué que le Sénégal a toujours occupé une place importante lors des débats internationaux.

"Cela a motivé l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée et le Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT) à choisir le Sénégal pour abriter notre colloque sur le développement durable", a-t-il expliqué.