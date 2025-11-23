Sénégal: De jeunes français au Sénégal à la recherche d'un renouveau spirituel

Dakar — Sept jeunes français accompagnés d'un ancien capitaine de Vaisseau de la Marine française, à bord d'un voilier, sont au Sénégal à la recherche d'un renouveau spirituel à travers des rencontres avec des communautés catholiques tout en profitant de la richesse humaine des populations en perspective des Journées mondiale de la jeunesse (JMJ) prévues à Séoul (Corée du Sud) en 2027.

Ce voyage qui entre dans le cadre d'un projet de la conférence des évêques de France devra conduire ces jeunes français à faire le tour du monde.

"J'ai choisi de faire escale au Sénégal, convaincu que les jeunes qui m'accompagnent vont être profondément bouleversés et touchés par la richesse humaine et spirituelle qu'ils trouveront au sein du peuple sénégalais", a dit Thierry Pichon, ancien capitaine de Vaisseau de la Marine Française dans un entretien avec l'APS.

Ces jeunes ont décidé de mettre en berne leurs activités professionnelles dans le cadre d'un projet de tour du monde initié par la conférence des évêques de France.

"On s'est tous engagés pour faire un voyage, qui est avant tout un voyage spirituel, pour rencontrer Dieu à travers les prières qu'on récite quotidiennement", a dit, pour sa part, Thomas Kayser.

Ces jeunes cherchent également "un contact humain" à travers les rencontres avec toutes les communautés catholiques dans les pays visités, a t -il souligné.

Un voilier, un moyen pour se laisser aller à Dieu

Pour Thierry Pichon, l'idée de ce voyage à travers le voilier, c'est de s'abandonner au vent, "création de Dieu à travers laquelle, on peut se laisser porter par les ailes du vent pour prendre notre temps".

Cela est différent, selon lui, de l'avion qui "casse complètement les distances, mais aussi le temps".

"Dieu se révèle au Prophète dans le désert et la mer qui est un désert liquide, qui pousse à la contemplation, à trouver Dieu et à se laisser toucher par lui, puis à prendre du temps pour Dieu et pour soi-même parce qu'aujourd'hui, on en a bien besoin", a t-il ajouté.

Pour le père Christophe Buirette, aumônier de ces pèlerins et ancien curé de la paroisse Saint Pierre du Port de Dakar, "la place de la prière est absolument primordiale dans ce pèlerinage qui repose sur les piliers physiques, humains et spirituels".

Un voyage pour apprendre des autres

Ce voyage est également une démarche pour apprendre des autres peuples, notamment les Sénégalais qui se distinguent nettement de la vie occidentale malgré la richesse, a souligné le religieux.

"Dakar a une capacité de nous faire réfléchir à nous occidentaux sur notamment la joie de vivre qui est une marque du peuple sénégalais qui contraste assez fortement avec un peu la tristesse qui règne un peu en Occident, où les gens sont nantis, les gens ont des richesses matérielles, mais bien souvent n'ont pas la joie de vivre", a t -il expliqué.

"Le visage des Sénégalais montre clairement que la joie de vivre ne réside pas que dans la richesse matérielle, mais elle est aussi est dans la capacité d'accueil, dans la gentillesse qui est même l'âme du peuple sénégalais", a t-il dit, soulignant que c'est le même accueil qui a été réservé au groupe depuis son arrivée à Saint-Louis, puis à Dakar.

Les pèlerins sont attendus dans quelques jours à Foundiougne avant d'aller à Ziguinchor.