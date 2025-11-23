Sénégal: Kolda - Une trentaine de femmes formées sur le leadership

Kolda 22 nov (APS) -Une trentaine de femmes venues des régions de Sédhiou et Kolda (Sud) ont été formées sur le leadership à Kolda, pendant trois jours, à l'initiative du Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (PINGS),en partenariat avec le Conseil sénégalais des femmes (COSEF).

"C'est une session de renforcement des connaissances mais aussi des compétences des femmes qui travaillent dans le domaine de la nutrition et de la santé de la reproduction afin qu'elles puissent disposer des outils nécessaires pour mieux se positionner sur le plan professionnel", a expliqué Bintou Sidibé Diallo, membre du Cosef, en marge de la cérémonie de remise d'attestations aux bénéficiaires de cette formation.

Il s'agit à travers cette session de renforcement de capacités de les accompagner afin qu'elles "puissent influencer positivement et de manière durable" sur les questions de nutrition et de santé de la reproduction dans leurs localités respectives, a-t-elle relevé.

Ces femmes qui travaillent dans le domaine de la nutrition et de la santé de la reproduction vont ainsi développer leurs compétences personnelles favorisant le leadership, mais aussi renforcer leurs compétences professionnelles dans la gestion des équipes.

Elles seront accompagnées par le projet à travers des séances de coaching en groupe.

Dans les régions d'intervention du projet, le programme de leadership est mis en oeuvre en partenariat avec le COSEF au profit de 150 femmes dont 75 au niveau communautaire et 75 au niveau district.

D'une durée de 7 ans (septembre 2021-mai 2028), le projet qui intervient dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine et Kédougou, est doté d'un budget global de 35 millions de dollars canadiens (environ 17 milliards FCFA).

Il est déroulé en collaboration avec le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), l'ONG World Vision (WV) et les ministères responsables de la mise en oeuvre de l'approche multisectorielle de la nutrition, ainsi que des collectivités territoriales.