Sénégal: Saint-Louis - Une vingtaine de filières prioritaires identifiées pour le développement du Pôle territoire Nord (consultant)

Saint-Louis — Au total, vingt-quatre filières prioritaires ont été identifiées pour asseoir, dans un temps réellement réaliste, le développement économique du Pôle-territoire Nord, a indiqué, vendredi, Moussa Sall, consultant dans la Task-force compétitivité (TFC).

"Globalement, nous avons défini 24 filières dont le riz, les hydrocarbures, le tourisme, l'ognon et la pêche sur lesquelles si on met l'accent sur le développement de leur compétitivité, en structurant leur chaîne de valeur, on pourrait, dans un temps réellement réaliste, assoir un développement du Pôle-territoire Nord", a-t-il notamment déclaré.

M. Sall s'entretenait avec la presse en marge d'un atelier de restitution du rapport de l'étude monographique du Pôle-territoire Nord.

"Nous avons voulu développer une méthodologie dans laquelle il s'agissait d'abord de faire une monographie du Pôle-territoire Nord. L'objectif était de savoir, dans le Pôle Saint-Louis, sur quoi exactement on devrait investir pour développer le secteur privé local", a-t-il ajouté.

A cet égard, a-t-il dit, l'ANAT (Agence nationale de l'aménagement du territoire) a fourni une série d'analyses permettant de savoir les filières qui portent l'économie du Pôle-Territoire Nord.

Moussa Sall a indiqué que dans ces 24 filières identifiées, l'accent a été mis sur cinq grandes qui portent réellement l'économie du Pôle, à savoir le riz, les hydrocarbures, le tourisme, l'oignon et la pêche.

Il a indiqué que ce sont des filières à partir desquelles un "travail fouillé" sera fait avec l'ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie) sur la cartographie de leur chaîne de valeur.

Le Coordonnateur de la Direction générale de la Coopération, des financements extérieurs et du développement du secteur privé au ministère de l'Économie, du Plan et de coopération, Aziz Fall, a souligné la nécessité d'organiser un travail d'optimisation avec les cinq chaînes de valeur principales identifiées qui, à terme, permettra au Pôle Nord de jouer son rôle de Pôle économique extrêmement dynamique.

Le président du Conseil d'administration de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Mbaye Sylla Khouma, l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, entre autres, ont pris part à cet atelier.